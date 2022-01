استقالة عضو بالكونغرس لتولي رئاسة شركة ترمب الجديدة للتواصل الاجتماعي

قدّم عضو الكونغرس الأمريكي ديفين نونيس استقالته رسميًّا هذا الأسبوع، وهو ما يمهد الطريق أمامه لتولي منصب الرئيس التنفيذي لشركة الإعلام والتكنولوجيا الجديدة التابعة للرئيس السابق دونالد ترمب.

وفي رسالة وجهها إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، قال نونيس إن استقالته من عضوية الكونغرس تدخل حيز التنفيذ، مساء السبت، وفقًا لنسخة من المراسلات حصلت عليها صحيفة (لوس أنجلوس تايمز).

وتلقى مكتب بيلوسي الرسالة، يوم الاثنين. وكتب نونيس وهو جمهوري من تولاري “لقد كان شرف حياتي أن أمثل سكان سان هواكين فالي في كاليفورنيا على مدى السنوات الـ19 الماضية”.

ويتولى نوني (48 عامًا) منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا، التي يتوقع أن تنطلق في الأسابيع المقبلة تحت اسم (تروث سوشيال)، وتبلغ قيمتها 875 مليون دولار. وجاءت الشركة الجديدة في ردًّا من جانب ترمب على امتناع شركتي تويتر وفيسبوك عن نشر بعض منشوراته.

Why serve the people when you can serve your lord and savior? #DevinNunes https://t.co/3UgkU224eY

— Mike Sgroi (@MikeSgroi21) January 4, 2022