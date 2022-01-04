إصابة خالد مشعل بفيروس كورونا

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء إصابة رئيسها في الخارج خالد مشعل بفيروس كورونا.

جاء ذلك وفق بيان أصدره رئيس الدائرة الإعلامية لإقليم حركة حماس في الخارج هشام قاسم.

وقال البيان إن “أعراض الإصابة بالفيروس لدى مشعل طفيفة”، مشيرا إلى أنه “تم اتخاذ الإجراءات اللازمة”.

ولفت إلى أن خالد مشعل “يتابع مهامه ومسؤولياته من المنزل”.

ويقيم مشعل في دولة قطر إضافة إلى عدد من أبرز قيادات الحركة بينهم رئيس مكتبها السياسي الحالي إسماعيل هنية.

وفي أبريل/نيسان عام 2021، انتخبت حركة حماس خالد مشعل رئيسًا لإقليمها خارج فلسطين.