“رايتس ووتش” تطالب مصر بالكشف عن مصير راكب اعتُقل من طائرة هبطت اضطراريا بالأقصر

طالبت منظمة (هيومن رايتس ووتش) الحقوقية، اليوم الاثنين، السلطات المصرية بالكشف عن مكان احتجاز شاب مصري أوقف عندما هبطت طائرة سودانية بشكل مفاجئ في الأقصر بجنوب مصر أثناء رحلة بين السودان وتركيا.

وقالت المنظمة في بيان “كان حسام منوفي محمود سلام (29 سنة)، وهو مصري، مسافرًا في رحلة مباشرة بين الخرطوم وإسطنبول عندما هبطت الطائرة بشكل غير مبرمج في مطار الأقصر بمصر”، حيث ألقت قوات الأمن القبض عليه.

مصر: إخفاء رجل بعد هبوط مفاجئ للطائرة التي تحمله https://t.co/5hQCWwAaiF — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) January 31, 2022

وأضافت هيومن رايتس ووتش أن سلام “شوهد لآخر مرة محتجزا من مسؤولين مصريين”، وطالبت “الحكومة المصرية بالكشف فورا عن مكان احتجازه والسماح لمحاميه وأسرته بمقابلته”.

وقالت شركة طيران “بدر” السودانية المنظمة للرحلة التي كان سلام على متنها في بيان، إن الطائرة هبطت في الأقصر “بسبب إنذار بوجود دخان”.

وقال نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي إن الهبوط الاضطراري للطائرة السودانية وتوقيف سلام يشير إلى العلاقات الوثيقة التي تربط السلطات المصرية بالعسكريين الذين يتولون السلطة في السودان.

وتتهم السلطات المصرية حسام موافي محمود بأنه أحد مؤسسي حركة “حسم” التي يقول الأمن المصري إنها متورطة في عمليات اغتيال استهدفت ضباطا في الجيش والشرطة وقضاة في مصر خلال عامي 2016 و2017.

وبحسب منظمات حقوقية دولية عديدة فإن مصر تشهد انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/تموز 2013 على الرئيس الراحل محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب.

وتقول منظمات حقوقية إن ما يربو على 60 ألف معتقل يقبعون في السجون المصرية بتهم سياسية لمعارضتهم الانقلاب، وتنفي السلطات المصرية وجود معتقلين سياسيين قائلة إن من يقبعون في السجون متهمون بجرائم جنائية وأخرى تتعلق بـ”الإرهاب”.

وتتهم منظمات حقوقية دولية ومحلية السلطات المصرية بممارسة انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان، وهو ما تنفيه الحكومة المصرية.