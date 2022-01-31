أخطاء طبية متعمدة بحق الأسرى في سجون الاحتلال وحملة إلكترونية كبرى ضد “الاعتقال الإداري”

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تواصل سلسلة الجرائم الطبية بحق الأسرى المرضى والمصابين منهم، إذ تستهدفهم بشكل ممنهج، في مخالفة للقوانين الدولية، كما دعت للمشاركة في إطلاق حملة إلكترونية كبرى ضد سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار “قرارنا حرية”.

وأشارت الهيئة في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن سلطات الاحتلال “لا تتوقف عن الاستهتار بحياة الأسرى والمماطلة بتشخيص ما يعانونه من أمراض، بل وتحاول في كثير من الأحيان تضليل الأسرى وخداعهم، فضلًا عن ارتكاب الأخطاء الطبية بحقهم”.

وأشارت الهيئة إلى أن الأسير علي حسان من مدينة قلقيلية والقابع حاليًّا بمعتقل (نفحة) تعرّض لخطأ طبي قبل 8 سنوات بعد إعطائه حقنة أفقدته القدرة على الحركة.

وأوضحت أن الأسير حسان كان يعاني حينها آلام الديسك في الظهر، ونُقل إلى عيادات مستشفى (أساف هروفيه) لعلاجه بعد مماطلة لسنوات طويلة، وهناك تلقّى حقنة في الظهر لتخفيف الآلام دون معرفة طبيعتها.

وأكدت أن الحقنة سببت للأسير حسان تلفًا بالأعصاب وانتفاخًا باليدين والقدمين، ومنذ ذلك الوقت تزداد حالة الأسير سوءًا، ويستخدم حاليًّا مشدات لقدميه، وعكازًا للسير، وفي كثير من الأحيان يفقد التوازن ويسقط أرضًا لعدم قدرته على التحكم في قدميه.

كما نقل تقرير الهيئة تفاصيل ما يعانيه الأسير محمود فارس (29 عامًا) من بلدة (دير استيا) في محافظة سلفيت، وهو مصاب بسرطان في الغدد الليمفاوية منذ 2017، وأُجريت له عمليات جراحية لاستئصال الأورام، وخضع لجلسات علاج كيميائي كان آخرها قبل 6 أشهر من اعتقاله.

وأضاف التقرير أن الأسير فارس معتقل منذ أواخر أغسطس/آب الماضي ومحتجز حاليًّا بمعتقل (مجدو) وأن وضعه يستدعي المتابعة الحثيثة وإجراء فحوص دورية، لكن إدارة المعتقل تتجاهل وضعه وتكتفي بإعطائه مسكنات فقط، علمًا بأن وضعه تراجع في الفترة الأخيرة، إذ بات يشتكي من هزال وتعب في جسده ويتقيأ بشكل مستمر، كما يعاني أوجاعًا في القولون.

مأساة بسجن النقب

وخلال زيارة محامي هيئة شؤون الأسرى لسجن النقب كشف عن صعوبة الوضع الصحي للعديد من الأسرى المرضى، ومنهم الأسير أحمد سامي طوافشه (29 عامًا) من رام الله، الذي يعاني من إصابة برصاص الدمدم في رجليه تعرّض لها سابقًا عام 2012، وكان من المفترض إجراء جراحة له لتركيب مفاصل صناعية إلا أن اعتقاله حال دون ذلك.

ولم يُقدّم للأسير أي علاج بعد اعتقاله بحسب المحامي، حيث تكتفي عيادة السجن باعطائه مسكنات رغم حاجته إلى العملية بشكل سريع، حسب ما أكدته الفحوص والأشعة.

أما الأسير أيمن حسن محمد الكرد (25 عامًا) من القدس، فإنه يعاني وضعًا صحيًّا معقدًا للغاية، إذ إنه مُقعَد على كرسي، ويعاني آلامًا شديدة نتيجة تعرّضه للإصابة بالرصاص في الحوض والظهر والصدر والرجلين.

وكانت عملية قد أُجريت للأسير في مستشفى الرملة لإزالة الرصاص، لكنها تسببت له بمزيد من الأوجاع لعدم استكمال إزالة باقي الرصاص من جسده.

ويقول الأسير على لسان محامي الهيئة “أتلقى 8 حبات مسكن يوميًّا، وقد طلبت العديد من المرات توفير فرشة طبية خاصة بي لكن إدارة السجن تماطل في ذلك، كما أحتاج إلى حمام خاص كوني مقعدًا”.

خلال وقفة تضامنية مع الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان (مواقع)

الأسير ناصر أبو حميد

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شقيق الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد قوله إن الوضع الصحي لشقيقه ما زال خطرًا للغاية، إذ لا يزال فاقدًا القدرة على استخدام أطرافه.

وأوضح ناجي أبو حميد أن شقيقه بحاجة لمساعدة دائمة لتلبية احتياجاته اليومية، وأن محاميه أخذ نسخة من ملفه الطبي لمحاولة إرجاعه إلى المستشفى لأنه بحاجة ماسة للعلاج.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قد طالبت بنقل الأسير أبو حميد إلى مستشفى مدني يوفر له العلاجات الطبية اللازمة، محذرة من مخاطر وجوده حاليًّا في عيادة “سجن الرملة”، بسبب افتقارها للتجهيزات الطبية لحالته الصحية، مشيرة إلى أن جهودًا تُبذل على المستويات كافة من أجل إطلاق سراحه.

ومساء الثلاثاء الماضي، نقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير أبو حميد من مستشفى (برزلاي) إلى عيادة (سجن الرملة) رغم خطورة وضعه الصحي وحاجته للمتابعة الطبية الحثيثة.

أوسع حملة الكترونية ضد الاعتقال الإداري

ودعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين -في بيان- المؤسسات العاملة في مجال الأسرى ووسائل الإعلام والصحفيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وعموم الشعب الفلسطيني للمشاركة الفاعلة في إطلاق حملة تغريدات إلكترونية تحت شعار (قرارنا حرية).

وأوضحت الهيئة أن هذه الحملة قد أُعلِن عنها دعمًا للأسرى الإداريين في معركتهم ضد المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وسياسة الاعتقال الإداري، على أن تبدأ الحملة اليوم الإثنين وتنتهي يوم الجمعة المقبل.

مواصلة مقاطعة محاكم الاحتلال

وفي الأثناء، يواصل نحو 500 أسير إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ31 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى هيئة شؤون الأسرى والمحررين “تشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكًا لدى إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، بحيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين الأسرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها ونقلها للعالم”.

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد الأسرى المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا، مطلع الشهر الجاري، موقفًا جماعيًّا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري.