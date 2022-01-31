عباس النوري.. فنان سوري يفجر جدلا واسعا بعد انتقاده نظام الأسد ثم اعتذاره (فيديو)

أثارت تصريحات للفنان السوري عباس النوري -الموالي لنظام الرئيس بشار الأسد- عبر إذاعة محلية جدلا واسعا عبر منصات التواصل، بعدما اتهم النظام وحزب البعث بأنهما سبب تأخر البلاد وتدميرها.

واعتبر النوري في لقائه أن الديمقراطية أُجهِضت لحظة تسلم العسكر للحكم، مما أدى إلى تعرضه لانتقادات من قبل إعلاميين موالين للنظام.

وشنّ الإعلامي شادي حلوة هجومًا لاذعًا على النوري متهما إياه بالترويج لتصريحات المعارضة، في حين توعده نجل السفير السوري السابق في الأردن حيدرة سليمان برفع دعوى قضائية ضده.

الفنان السوري #عباس_النوري يثير الجدل بعد انتقاده لنظام #الأسد ثم الاعتذار pic.twitter.com/fYFZjiyLlj — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) January 30, 2022

غير أن الإذاعة المحلية حذفت المقابلة لاحقًا وأجرت مقابلة جديدة مع النوري اعتذر فيها لمن فهم كلامه على أنه إساءة لجيش النظام السوري.

وتعليقًا على تصريحات عباس النوري غردت الصحفية ميس محمد ساخرة “من ضمن ما قاله باللقاء هو انتقاد سقف الحرية، فقامت الدنيا عليه، وتأكيدًا على كلامه حذف اللقاء، فرجعت الحريات بخير”.

الفنان #عباس_النوري:

جميع قرارات #حزب_البعث خاطئة، وشعاراته أصبحت أضحوكة, يريدون توحيد الأمة العربية وتحرير #فلسطين, ونسوا أن الفلسطيني في #فلسطين_المحتلة يعيش رفاهية لا يحظى بها المواطن السوري في #سورية الممانعة والصامدة, أفكار البعث و #البعثيين يجب أن تزول.#بدنا_المعتقلين pic.twitter.com/2kDgBPzZB0 — Nabil Said (@nabilsaidsweden) January 29, 2022

وكتب عبد الحي “أن تصل متأخرًا خير من ألا تصل. مواقف الفنانين المناهضة للنظام مثل عباس النوري وأيمن زيدان وفراس إبراهيم هي مواقف مشرفة ومحل تقدير واحترام. كل صوت يرتفع ضد نظام الأسد يصب في مصلحة الثورة ولو لم يؤيدها بالعلن”.

أما كنان فكتب قائلًا “عباس النوري قدم رأيه بكل صراحة في موضوع الحريات في سوريا ووضع يده على الوجع وحكى عن وضع المواطن السيء، ولكن هذا لن يعجب بعض الفاسدين والدولة بالتأكيد. ولهذا بدأت بعض الصحفات اليوم في شن حملة ضده، ويقولون لك عندنا حريات”.

وغردت ريناد “من يقولون إنها مسرحية وأنه رجع واعتذر، بالله عليكم هل هناك إنسان يستطيع تحمل وحشية وتعذيب الأفرع الأمنية؟ غصبا عنه اعتذر وتراجع عن تصريحاته. نطق حقا وأنا معه”.

مخابرات النظام السوري قامت باستدعاء الفنان السوري "عباس النوري" للتحقيق بعد لقائه الأخير مع إذاعة المدينة اف ام وأوضح المصدر أن سلطات النظام السوري طلبت من النوري الظهور بلقاء إعلامي جديد لتوضيح تصريحاته النارية بشأن الآذان ورفعت الأسد والحريات في سوريا pic.twitter.com/Xjytx7yWoD — Âla hacıoğlu 🌸🇹🇷 (@ala_hacioglu) January 29, 2022

وفي مقالة قبل يومين، وصفت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، الأزمة السورية بأنها مشكلة مستعصية على الحل، مشيرة إلى أن الغرب كاد ينسى حربها التي لم تضع أوزارها حتى الآن.

وتسببت 11 سنة من الحرب في إزهاق أرواح مئات آلاف السوريين ونزوح وتشريد ملايين السكان وألحقت أضرارًا هائلة بالبنى التحتية واستنزفت الاقتصاد بالإضافة إلى دمار كبير لم يميز بين منزل ومرفق عام أو منشأة طبية أم تعليمية.

الممثل عباس النوري: كيف المواطن السوري بدو يحرر فلسطين ويصلي بالقدس وهو ما معو ياكل ودخل المواطن الفلسطيني عشر أضعاف السوري! pic.twitter.com/esYkqDgW2l — هادي العبدالله Hadi (@HadiAlabdallah) January 28, 2022

الفنان السوري #عباس_النوري :

كيف المواطن السوري بدو يحرر فلسطين ويصلي في القدس وهو ما معو يأكل ودخل المواطن الفلسطيني عشر اضعاف السوري واخيرا نطق ابو عصام واكيد اليوم ينام بفرع فلسطين pic.twitter.com/CWf93WH6l7 — 🖤آلَعـ̨̥̬̩ـمــرٍيـًٌٍّ̨̥̬̩ـةّ🖤 (@asm_447) January 30, 2022

حسب احد الإعلاميين :

منع الفنان عباس النوري من الظهور الإعلامي مجدداً إلا بموافقة امنية مسبقة! pic.twitter.com/yz9CwcFgcv — Syria Drama (@syriadramaa) January 30, 2022