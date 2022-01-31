حريق الحسين يتصدر في مصر وتداول لقطات للحظة إنقاذ أسرة الشيخ الشعراوي (فيديو)

أظهرت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة إنقاذ سكان من حريق شديد، نشب في محيط مسجد الإمام الحسين بوسط العاصمة المصرية القاهرة.

فقد اندلع حريق واسع بشارع الأزهر خلف منطقة المشهد الحسيني، وسرعان ما امتد إلى مبنيَين مجاورين للمسجد الشهير، وتسبب في إصابة 12 شخصًا باختناق وتم نقلهم إلى المستشفى.

وكان من بين اللقطات الأكثر رواجًا على المنصات المصرية، لحظة إنقاذ أسرة الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي من الحريق، حسبما أفادت به صحيفة (أخبار اليوم) الحكومية.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول حريقًا في الطابق الأخير من أحد المباني، يظهر فيه رجال الحماية المدنية وهم ينقذون أسرة الشيخ الشعراوي، من منزل خلف مسجد الحسين.

وقال بيان لمحافظة القاهرة إن الحريق نشب نتيجة احتراق كابل كهربائي وامتد إلى عقارين وأسفر عن 12 مصابًا بحالات اختناق تم نقلهم إلى مستشفى الحسين الجامعي.

وأضاف البيان “كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بوجود حريق نتج عن كابل كهرباء أسفل العقار رقم 3 شارع الباب الأخضر بجوار المشهد الحسيني وامتد الحريق من أسفل العقار إلى الدور الأول والثاني وللعقار رقم 4 و5، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لموقع الحريق وتم الإطفاء وتجري عمليات التبريد”.

وقال بيان صادر عن وزارة الأوقاف المصرية إن الحريق لم يتسبب في أي أذى بمسجد الإمام الحسين التاريخي.

وتصدر “حريق الحسين” قائمة الأكثر بحثًا على غوغل في مصر، كما جاء وسم “المسجد الحسين” بين الأكثر تفاعلًا على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر ناشطون صورًا ومقاطع فيديو من موقع الحريق.

حريق كبير بمحيط مسجد الحسين وقوات الحماية المدنية تحاول السيطرة عليه ، وبحسب مديرية أوقاف القاهرة الحريق في عمارات الأوقاف بحي الحسين و بعيد عن مسجد الحسين ، pic.twitter.com/nDUiXPBrCH — mohamed el kholy (@MElKholy) January 30, 2022

#مصر

حريق بعمارات الأوقاف بالقرب من مسجد الحسين بالقاهرة . pic.twitter.com/j6QWs07Hf4 — abu talib (@Abdullah2__1) January 31, 2022