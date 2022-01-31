أمير قطر يصل إلى واشنطن في زيارة يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي

بدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني زيارة عمل للولايات المتحدة، سيلتقي خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن لبحث أوجه تطوير التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين في مختلف المجالات، وتبادل الآراء حول قضايا المنطقة وأبرز المستجدات على الساحة الدولية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن الزيارة تشكل محطة جديدة على طريق بناء وتعزيز التعاون الاستراتيجي والتشاور المتواصل بين القيادتين والبلدين الصديقين بما يخدم أهدافهما ومصالحهما المشتركة، ويسهم في تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي والسلام العالمي، في مؤشر واضح على الدور المتميز الذي تنهض به دولة قطر على الساحة الدولية.

سمو أمير البلاد المفدى يصل إلى العاصمة الامريكية واشنطن في زيارة عمل للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. #قناhttps://t.co/3bIH0Jxy0X pic.twitter.com/ze4YPQVfWI — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 30, 2022

وتتزامن زيارة أمير قطر للولايات المتحدة مع استعداد البلدين للاحتفال بالذكرى الخمسين لقيام العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1972.

وتوطدت العلاقات الثنائية وازدادت قوة وعمقًا خلال العام الماضي، نتيجة جهود الإجلاء التي قامت بها دولة قطر من أفغانستان، فقد عملت عن كثب مع الولايات المتحدة وغيرها من الشركاء الدوليين على مدار الساعة لإجلاء عشرات الآلاف من أفغانستان، بينهم مواطنون أمريكيون وموظفون أفغان وعائلاتهم وصحفيون من أنحاء مختلفة من العالم.

وتربط قطر بالولايات المتحدة علاقات اقتصادية واسعة النطاق، ويتجاوز حجم الشراكة الاقتصادية بين البلدين مئتي مليار دولار.

ونقلت الوكالة عن سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني قوله إن العلاقات القطرية الأمريكية شهدت قفزة نوعية في السنوات القليلة الماضية، ظهر ذلك من خلال رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين وتبادل الزيارات على أعلى المستويات، مشيرًا إلى أن زيارة أمير قطر ستساهم في إعطاء زخم جديد للعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.

ولفت السفير إلى دور السياسة الخارجية القطرية حيال القضايا الدولية وعلى رأسها مساعدة الولايات المتحدة على التوصل لاتفاق بخصوص الأزمة الأفغانية من خلال احتضان العديد من جولات الحوار بين مسؤولي طالبان والإدارتين الأمريكيتين السابقة والحالية، وكذلك المساعدة على إجلاء الرعايا الأمريكيين من أفغانستان، بالإضافة إلى الأفغانيين الراغبين في مغادرة بلادهم.