يصارع الموت.. حملة بأمريكا للإفراج عن الأسير أبي هواش والجامعة العربية تدعو لتدخل عاجل

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن هناك تراجعًا خطيرًا في الوضع الصحي للأسير الفلسطيني هشام أبي هواش (40 عامًا)، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 140 على التوالي.

يأتي ذلك في حين نظم أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية في الولايات المتحدة، حملة إلكترونية تدعو إلى الإفراج عن أبي هواش، كما طالبت الجامعة العربية بتدخل دولي عاجل بهذا الشأن.

تراجع صحي خطير

وأوضح حسن عبد ربه المتحدث الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن حياة الأسير أبي هواش تقترب -مع كل دقيقة تمر عليه وهو بهذه الحالة- من الانهاء، وأن الأطباء في المستشفى يتحدثون بشكل واضح عن إمكانية وفاته في أيّ لحظة.

وأضاف أن هذا الأسير يتعرض لغيبوبة متقطعة ويعاني من ضعف في حاسة البصر وعدم القدرة على الكلام، ومن مشاكل في عضلة القلب وضمور في العضلات، محذّرًا من إقدام الأطباء على تغذيته قسرًا.

وأكد عبد ربه أن هناك جهودًا على المستوى الرسمي الفلسطيني وأخرى دولية تُبذل للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عنه.

وحمّلت هيئة شؤون الأسرى، الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة الأسير أبي هواش مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها في إنقاذ حياته وعدم تركه للموت بهذه الطريقة القاسية.

معركة شعب

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدور فارس خلال زيارته اليوم لعائلة أبي هواش، إن الأسير يخوض معركته نيابة عن الشعب الفلسطيني أجمع في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري، وليس من أجل حريته الشخصية فقط.

وأضاف “القضية اليوم هي معركة باسلة يخوضها هشام في مواجهة قانون جائر، وقانون الاعتقال الإداري لم ينل ولم يمسّ هشام بمفرده وإنما مسّ معه نحو 500 معتقل إداري”.

ووصف ما يحدث لهشام بأنه “عملية قتل متعمد تنتهجها قوات الاحتلال بحقّه، وتكابر في تسجيل خسارة أمام إرادة الفلسطيني”، موجهًا التحية لعائلته التي تقف خلف ابنها بكل صبر وصمود، وفق تعبيره.

حملة مكثفة

وفي الولايات المتحدة، وسّع ناشطون عبر منصتي تويتر وفيسبوك الوسوم الداعية إلى الإفراج عن الأسير هشام وكان أبرزها savehisham #freehisham #free_hisham_abuhawwash#.

ويأتي ذلك في خطوة تستهدف إيصال رسالتهم لأعضاء الكونغرس الأمريكي عن مناطق سكناهم، وحث صناع القرار في الولايات المتحدة للضغط على سلطات الاحتلال للإفراج العاجل عن الأسير أبي هواش وسائر الأسرى الفلسطينيين.

Watch | Activists from GTA Movement for Palestine took part in a vigil in Canada in solidarity with the Palestinian prisoner Hisham Abu Hawwash who has been on hunger strike for 140 days in protest of his administrative detention in Israeli jails. #FreeHisham#FreeThemAll pic.twitter.com/tLQg42Espp — Quds News Network (@QudsNen) January 3, 2022

وكثفت خلال الأيام القليلة الماضية، معظم الصفحات الفلسطينية والعربية والإسلامية الفاعلة في الولايات المتحدة الأخبار والتقارير الإعلامية المتعلقة بالحالة الصحية للأسير أبي هواش بعد ترجمتها إلى الإنجليزية، لنقل الصورة الحقيقية عن الظروف والأوضاع الصعبة التي يعيشها حاليًّا، مرفقة بالفيديوهات والصور المنشورة من مكان إقامته في مستشفى (أساف هروفيه) الإسرائيلي.

نداء عاجل

بدورها، دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المؤسسات الدولية والإقليمية والحقوقية والإنسانية إلى التدخل العاجل للإفراج الفوري عن أبي هواش.

Hisham Abu Hawwash is struggling with death. Save Hisham before you lose him.He cannot longer bear it.#SaveHisham#HishamAbuHawash #الحرية_لهشام_أبو_هواش pic.twitter.com/r0Jk99bg5h — Ali (@alitabatiby2) January 3, 2022

وطالبت الأمانة العامة بإلزام سلطات الاحتلال باحترام وتطبيق القانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، لوضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين وتعرية الإجراءات القضائية والعسكرية الممارسة من قبل قوات الاحتلال.

وقالت الجامعة العربية في تقرير صدر اليوم عن “قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة” حول سياسة الاعتقال الإداري ضمن استمرار سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية اليومية لحقوق الشعب الفلسطيني، إن الأسير أبا هواش دخل مرحلة الخطر ويتعرض لغيبوبة متقطعة نتيجة إضرابه عن الطعام وإن صحته تتراجع بشكل ملحوظ ويواجه خطر الموت المفاجئ، وفقا لمحامي الأسرى الفلسطينيين جواد بولس، وللبيان الصادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم أمس.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أصدرت بيانًا تؤكد فيه متابعتها عن كثب للوضع الصحي لهشام وقلقها البالغ حيال تدهور حالته خاصة مع شروع الأسرى والمعتقلين الإداريين في حملة مقاطعة شاملة ونهائية لمحاكم الاحتلال الإسرائيلية، تتضمن كل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري كالمراجعات القضائية والاستئناف والمحاكم العليا، بدءًا من مطلع العام الجاري 2022.

وأوضح أن سلطات الاحتلال تتعمد حجز الأسير أبي هواش بالمستشفى، حيث بدأ يعاني من ضعف في حاسة البصر وعدم القدرة على الكلام وضمور في العضلات، في ظل تحذيرات واضحة من قبل الأطباء بأنه قد يدخل في مرحلة حرجة في أي وقت.

وبدلًا من الاستجابة لمطلبه أصدرت سلطات الاحتلال مؤخرًا قرارًا يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، وهذا التجميد لا يعني إلغاء الاعتقال الإداري لكنه يعني إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال والمخابرات (الشاباك) عن مصيره وحياته وتحويله إلى معتقل غير رسمي في المستشفى ليبقى تحت حراسة (عناصر) أمن المستشفى بدلًا من حراسة السجانين.

يشار إلى أن الأسير أبا هواش معتقل منذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وحُوّل إلى الاعتقال الإداري مدة 6 أشهر، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال (هادي، ومحمد، وعز الدين، ووقاس، وسبأ).

🇵🇸 Saber que Hisham ha pasado en total 8 AÑOS en las cárceles de la ocupación israelí, de ellos 52 meses sin conocer sus cargos y sin juicio ni defensa posible, ayuda a entender por qué es capaz de sacrificar su vida por la justicia y libertad.#FreeHisham#IsraeliTerrorism pic.twitter.com/yiH9jyTU8K — Samidoun 🇵🇸 Red de Presxs Políticxs Palestinxs (@samidounspain) January 3, 2022

وتعرض أبو هواش للاعتقال عدة مرات سابقًا، وبدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداري، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله ثماني سنوات تضمنت 52 شهرًا رهن الاعتقال الإداري.

سياسة الاعتقال الإداري

وسلط تقرير الجامعة العربية الضوء على قضية الاعتقال الإداري بشكل خاص وبيّن أنها جزء أساسيّ من الممارسات التعسفية لسلطات الاحتلال الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، التي لم يعد بالإمكان التغاضي عنها وعن المخاطر الناجمة عنها؛ إذ إنها تستهدف فئات واسعة من النشطاء والكوادر في القطاعات المختلفة للضغط عليهم وتهديدهم بهدف إخماد عزيمتهم وإصرارهم على دفاعهم المشروع عن وطنهم، وقد تغوّلت مؤخّرًا لتصل إلى النساء والأطفال.

Hisham is on verge of death!

Palestinian prisoner Hisham Abu Hawwash is facing a real risk of sudden death after 140 days of hunger strike in protest of his indefinite detention without charge or trial by the Israeli occupation.#SaveHisham pic.twitter.com/ZSZMc73UBD — The Inside- Palestine (@TInsidePal) January 3, 2022

وقال التقرير إنه وفقًا لآخر معطيات مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة بالقدس) فقد بلغت أوامر الاعتقال الإداري خلال عام 2021 ما يقارب 1600 أمر اعتقال إداري من إجمالي نحو 8000 فلسطيني اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال هذا العام.

وهو ما يعادل نسبة 20% من جملة الاعتقالات، مضيفًا أن عدد المعتقلين الإداريين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية حاليًّا يبلغ نحو 500 معتقل بينهم 4 أطفال.

Hisham is on verge of death!

The #Palestinian detainee, Hisham Abu Hawwash, is facing a real risk of sudden death after 140 days of hunger strike in protest of his administrative detention without charge or trial by the Israeli occupation forces.#SaveHisham pic.twitter.com/FOsYtwtTMQ — Aman Palestin Media Services (@ApMediaUnit) January 3, 2022

وأشار إلى أن الوضع القائم لا يخضع لأية ضوابط ويمكن القول إنه أصبح إجراءً ممنهجًا تلجأ إليه سلطات الاحتلال كخيار سهل لتبرير احتجاز المواطنين دون تهمة أو محاكمة متذرعة بأسباب أمنية ليس لها أيّ أساس من الصحة، بحسب التقرير.

ولفت إلى تعرض عدد كبير من المعتقلين الإداريين لفترات طويلة من التحقيق دون ثبوت أي تهمة أمنية عليهم أو مخالفة يعاقب عليها القانون، حتى أصبح التعريف الفعلي للاعتقال الإداري الممارس من قبل سلطات الاحتلال في الوقت الحالي مجرد وسيلة للتنكيل وللانتقام الفردي والعقاب الجماعي للفلسطينيين.

وبيّن التقرير أنه لم تسلم أية فئة من أوامر الاعتقال الإداري، إذ طالت كافة الفئات العمرية والاجتماعية والنخب المثقفة والأكاديميين والأطباء والمعلمين والمحامين والصحفيين وطلبة الجامعات ورجال الدين والشيوخ والأطفال والنساء.

ويعاني الآلاف سنويًّا من الاعتقالات الفردية والجماعية ويتعرضون خلالها لشتى أشكال المعاملة السيئة والعقوبات القاسية من إهمال طبي وظروف اعتقال غير ملائمة ومنع الزيارات العائلية والتعذيب الجسدي والنفسي.