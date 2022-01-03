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“اذكر الله”.. ليبيون يعثرون على رجل قضى ليلة مرعبة وسط السيول (فيديو)

شبان يعثرون على مواطن ليبي جرفته سيول الأمطار (منصات التواصل)
3/1/2022

نجح شباب بمدينة البيضاء الليبية في إنقاذ مواطن كاد يلقى مصرعه ليلة رأس السنة بعدما جرفته السيول في وادي الغريقة جنوبي المدينة، إثر أمطار غزيرة هطلت على منطقة الجبل الأخضر بشرق البلاد.

وبحسب وسائل إعلام ليبية، فُقد الاتصال برجل في الأربعينيات من عمره، مساء الجمعة لتنطلق بعدها حملة للبحث عنه، ثم عُثر عليه في اليوم التالي وسط السيول خلف مصنع للسماد.

وأظهر مقطع فيديو متداول عملية الإنقاذ، وبدا فيها المواطن -الذي يدعى “محمدا”- منهكًا ويحمد الله على نجاته بعد أن قضى ليلة مرعبة وسط سيول الوادي.

وسُمع خلال الفيديو أحد المنقذين وهو يقول له أثناء سحبه بحبل من وسط المياه “اذكر الله” وبدا الرجل غير مصدق أنه نجا من الموت، وظل يردّد “لا إله إلا الله”.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية قد حذر من استمرار التقلبات الجوية منذ الجمعة على مناطق الشمال الشرقي للبلاد، مرجّحًا احتمال حدوث سيول وجريان للأودية وتجمع للمياه في المناطق المنخفضة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام ليبية