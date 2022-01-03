“اذكر الله”.. ليبيون يعثرون على رجل قضى ليلة مرعبة وسط السيول (فيديو)

نجح شباب بمدينة البيضاء الليبية في إنقاذ مواطن كاد يلقى مصرعه ليلة رأس السنة بعدما جرفته السيول في وادي الغريقة جنوبي المدينة، إثر أمطار غزيرة هطلت على منطقة الجبل الأخضر بشرق البلاد.

وبحسب وسائل إعلام ليبية، فُقد الاتصال برجل في الأربعينيات من عمره، مساء الجمعة لتنطلق بعدها حملة للبحث عنه، ثم عُثر عليه في اليوم التالي وسط السيول خلف مصنع للسماد.

وأظهر مقطع فيديو متداول عملية الإنقاذ، وبدا فيها المواطن -الذي يدعى “محمدا”- منهكًا ويحمد الله على نجاته بعد أن قضى ليلة مرعبة وسط سيول الوادي.

"اذكر الله".. شبان يعثرون على مواطن جرفته سيول الأمطار بعد فقدان الاتصال به لأكثر من 24 ساعة في مدينة #البيضاء شرق #ليبيا pic.twitter.com/9pd57LnrKk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 2, 2022

وسُمع خلال الفيديو أحد المنقذين وهو يقول له أثناء سحبه بحبل من وسط المياه “اذكر الله” وبدا الرجل غير مصدق أنه نجا من الموت، وظل يردّد “لا إله إلا الله”.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية قد حذر من استمرار التقلبات الجوية منذ الجمعة على مناطق الشمال الشرقي للبلاد، مرجّحًا احتمال حدوث سيول وجريان للأودية وتجمع للمياه في المناطق المنخفضة.