مضاعفات أوميكرون عند الأطفال أقل من دلتا.. وعالم وبائيات: يجب تطعيمهم في تلك الحالة (فيديو)

كشفت دراسات حديثة أن المتحور (أوميكرون) يتسبب في أعراض أقل خطورة من سابقه (دلتا) عند الأطفال الأصغر سنًّا، بعد استبعاد عوامل الخطر الأخرى على الأطفال مثل الحالة الطبية قبل الإصابة بفيروس كورونا.

وثبت أن الأطفال المصابين بالمتحور أوميكرون أقل دخولًا للمستشفى واحتياجًا للعناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي من نظرائهم الذين أصيبوا بالمتحور دلتا، وهو ما قد يبعث برسائل مطمئنة إلى حد كبير.

وأثار تسجيل وفيات لعدد من الأطفال بكورونا الجدل عقب بيانات سابقة أشارت إلى عدم تأثر الأطفال بالفيروس، لكن تبقى النسب المسجلة لأطفال يموتون بسبب الجائحة ضعيفة جدًّا.

وأوضح أستاذ الصحة العامة والوبائيات بجامعة فرساي في فرنسا الدكتور محمود زريق، لبرنامج (مع الحكيم) على شاشة الجزيرة مباشر، أنه لا يوجد شيء يُدعى “تطعيمًا غير ضروري” خاصة للأطفال.

هل #تطعيم_الأطفال ضروري – وما الفئات التي يستوجب عليها التطعيم ؟

– تعرف مع د. محمود زريق – بروفسور الصحة العامة والوبائيات بجامعة فرساي#طب #صحة #مع_الحكيم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/ONf62hl90i — مع الحكيم (@m3alhakim) January 27, 2022

وأضاف زريق أن الأطفال يتلقون لقاحات مختلفة ثبتت فعاليتها ضد أمراض عدة، مؤكدًا أهمية تلقيح الأطفال الذين يعانون أمراض نقص المناعة والسرطان.

وأوضح ضيف الحلقة أن “الأمر يعتمد الآن على وضع كل بلد، فمثلًا الدول التي فيها نسب التطعيم عالية بالنسبة للبالغين يمكنها البدء في إجراءات تطعيم الأطفال”.

وتابع “العكس صحيح، فلا يجوز تجاهل نقص اللقاحات للبالغين والبدء بتطعيم الأطفال، إذ إنهم لا يتأثرون بالفيروس بشكل كبير كما أفادت الأبحاث” وفق قوله.