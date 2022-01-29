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شرطي يسلّم وجبة طعام لفتاة بعد إلقاء القبض على عامل التوصيل.. شاهد رد فعلها (فيديو)

شرطي أمريكي يسلّم وجبة طعام إلي فتاة بعد اعتقاله عامل التوصيل (مواقع)
29/1/2022

فوجئت الأمريكية أناستاسيا إلسنغر من ولاية ساوث داكوتا بضابط شرطة يقف على باب منزلها لتسليمها وجبة طعام جاهزة كانت قد طلبتها عبر أحد تطبيقات التوصيل الإلكترونية.

والتقطت كاميرا المراقبة المثبّتة على واجهة المنزل رد فعل أناستاسيا التي انفجرت ضاحكة عندما اكتشفت سبب قدوم الشرطي سام بوهر إليها.

 

وقال لها الشرطي وهو يسملّها طلبها “أعلم أنكِ لم تتوقعي قدومي لكن تم إلقاء القبض على سائقك، لذلك اعتقدت أن عليّ استكمال عملية التوصيل التي كان يقوم بها”.

وكانت أناستاسيا -وهي طالبة دراسات عليا في جامعة ولاية ساوث داكوتا- قد طلبت وجبة بطاطس مقلية ومشروبًا غازيًّا أثناء دراستها حيث لم تكن تشعر برغبة في الطهي.

وشكرت أناستاسيا الضابط لاهتمامه بتوصيل الطعام إليها بعد عملية الملاحقة، ليشكرها بدوره ويتركها ويعود إلى سيارة الشرطة.

وأعربت أناستاسيا عن سعادتها بعدم تأخر طعامها بعدما أظهر التطبيق أن عامل التوصيل توقف على بُعد شارعين من منزلها، واعتقدت حينها أنه أخطأ في العنوان.

وتم تداول فيديو توصيل الشرطي للطعام بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وسط إشادة بتصرّفه اللطيف ورد فعل الفتاة العفوي.

وقال المتحدث باسم شرطة الولاية إن أفراد الشرطة “يبذلون أقصى جهودهم لخدمة المجتمع ولا يقتصر دورهم على صون الأمن فقط”.

وفي السياق، أعرب القائمون على تطبيق توصيل الطعام (DoorDash) عن امتنانهم للشرطة لتدخّلها وتسليم الطلب في موعده.

وقالت في بيان “نحن ممتنون لضابط إنفاذ القانون لتدخّله، والتأكد من أن هذا العميل تلقى طلبه”.

وشددت على أنها “تعمل بشكل وثيق مع سلطات إنفاذ القانون، وتُجري عمليات فحص لجميع السائقين”.

ولم تكشف الشركة أو السلطة عن أسباب توقيف عامل التوصيل.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية