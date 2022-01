شرطي يسلّم وجبة طعام لفتاة بعد إلقاء القبض على عامل التوصيل.. شاهد رد فعلها (فيديو)

فوجئت الأمريكية أناستاسيا إلسنغر من ولاية ساوث داكوتا بضابط شرطة يقف على باب منزلها لتسليمها وجبة طعام جاهزة كانت قد طلبتها عبر أحد تطبيقات التوصيل الإلكترونية.

والتقطت كاميرا المراقبة المثبّتة على واجهة المنزل رد فعل أناستاسيا التي انفجرت ضاحكة عندما اكتشفت سبب قدوم الشرطي سام بوهر إليها.

وقال لها الشرطي وهو يسملّها طلبها “أعلم أنكِ لم تتوقعي قدومي لكن تم إلقاء القبض على سائقك، لذلك اعتقدت أن عليّ استكمال عملية التوصيل التي كان يقوم بها”.

وكانت أناستاسيا -وهي طالبة دراسات عليا في جامعة ولاية ساوث داكوتا- قد طلبت وجبة بطاطس مقلية ومشروبًا غازيًّا أثناء دراستها حيث لم تكن تشعر برغبة في الطهي.

وشكرت أناستاسيا الضابط لاهتمامه بتوصيل الطعام إليها بعد عملية الملاحقة، ليشكرها بدوره ويتركها ويعود إلى سيارة الشرطة.

Have you seen this viral video yet? Sioux Falls resident Anastasia Elsinger got a surprise at her doorstep Tuesday afternoon when a police officer delivered her Arby’s DoorDash order! https://t.co/qtst2zTVYN

— Lauren Soulek (@KELOLaurenS) January 26, 2022