شرطي يسلّم وجبة طعام لفتاة بعد إلقاء القبض على عامل التوصيل.. شاهد رد فعلها (فيديو)

فوجئت الأمريكية أناستاسيا إلسنغر من ولاية ساوث داكوتا بضابط شرطة يقف على باب منزلها لتسليمها وجبة طعام جاهزة كانت قد طلبتها عبر أحد تطبيقات التوصيل الإلكترونية.

والتقطت كاميرا المراقبة المثبّتة على واجهة المنزل رد فعل أناستاسيا التي انفجرت ضاحكة عندما اكتشفت سبب قدوم الشرطي سام بوهر إليها.

وقال لها الشرطي وهو يسملّها طلبها “أعلم أنكِ لم تتوقعي قدومي لكن تم إلقاء القبض على سائقك، لذلك اعتقدت أن عليّ استكمال عملية التوصيل التي كان يقوم بها”.

وكانت أناستاسيا -وهي طالبة دراسات عليا في جامعة ولاية ساوث داكوتا- قد طلبت وجبة بطاطس مقلية ومشروبًا غازيًّا أثناء دراستها حيث لم تكن تشعر برغبة في الطهي.

وشكرت أناستاسيا الضابط لاهتمامه بتوصيل الطعام إليها بعد عملية الملاحقة، ليشكرها بدوره ويتركها ويعود إلى سيارة الشرطة.

Have you seen this viral video yet? Sioux Falls resident Anastasia Elsinger got a surprise at her doorstep Tuesday afternoon when a police officer delivered her Arby’s DoorDash order! https://t.co/qtst2zTVYN — Lauren Soulek (@KELOLaurenS) January 26, 2022

وأعربت أناستاسيا عن سعادتها بعدم تأخر طعامها بعدما أظهر التطبيق أن عامل التوصيل توقف على بُعد شارعين من منزلها، واعتقدت حينها أنه أخطأ في العنوان.

وتم تداول فيديو توصيل الشرطي للطعام بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وسط إشادة بتصرّفه اللطيف ورد فعل الفتاة العفوي.

وقال المتحدث باسم شرطة الولاية إن أفراد الشرطة “يبذلون أقصى جهودهم لخدمة المجتمع ولا يقتصر دورهم على صون الأمن فقط”.

وفي السياق، أعرب القائمون على تطبيق توصيل الطعام (DoorDash) عن امتنانهم للشرطة لتدخّلها وتسليم الطلب في موعده.

Ok, who is this police officer? He is pure gold! Check out Anastasia Elsinger's video! #TikTok https://t.co/iD4tOxInwo — Shannon Marino (@smarino1002) January 26, 2022

وقالت في بيان “نحن ممتنون لضابط إنفاذ القانون لتدخّله، والتأكد من أن هذا العميل تلقى طلبه”.

وشددت على أنها “تعمل بشكل وثيق مع سلطات إنفاذ القانون، وتُجري عمليات فحص لجميع السائقين”.

ولم تكشف الشركة أو السلطة عن أسباب توقيف عامل التوصيل.