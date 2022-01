في كل أسبوع رقم قياسي.. أمريكي يحطم 52 رقما قياسيا خلال عام (فيديو)

تمكن أمريكي من ولاية أيداهو يدعى ديفيد راش من تحطيم 52 رقما قياسيا عالميا في كل أسبوع من العام الماضي.

ويصف ديفيد نفسه بأنه “واحد من أكثر حاملي ألقاب غينيس للأرقام القياسية على هذا الكوكب” ويعرف أيضا بلقب “رجل أيداهو”.

ووفقاً لسيرته الذاتية فقد كسر أكثر من 150 رقما قياسيا منذ 2015 ويسعى لتحقيق المزيد.

ويعمل ديفيد مؤلفا وفنانا وهو أيضا متحدث وخبير في صناعة التكنولوجيا في (Cradlepoint) الشركة الرائدة في مجال حلول شبكات الجيل الرابع 4G والجيل الخامس 5G.

ويعد ديفيد أسرع لاعب بالكرات في العالم وأبطأ واحد أيضا ولديه العديد من الأرقام القياسية في ألعاب كرات البولينغ وغير ذلك الكثير.

Just got my latest batch of ⁦ @GWR ⁩ certificates… pic.twitter.com/nDjB7xX666

ويؤكد أن أصعب تحد بالنسبة له كان تقطيع أكبر عدد من شرائح الكيوي في دقيقة واحدة باستخدام سيف الساموراي الياباني وهي المهمة التي ساعد في تحقيقها أحد جيرانه.

ويهدف ديفيد من خلال أرقامه القياسية إلى تعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ويسعى لإلهام الطلاب الذين يواجهون صعوبات في دراسة مثل هذه التخصصات من خلال إظهار أن الأشياء الصعبة ممكنة.

وقال في تصريحات صحفية “العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مجالات صعبة وعندما يكافح الطالب مع العلم أو يفشل في الرياضيات على سبيل المثال يقول لنفسه إنه لن يصبح مهندسا أبدا وأنا أسعي لأثبت له العكس”.

15.61 seconds in the #GWRchallenge for the fastest time to put on 10 T-Shirts. Not quite my 15 second goal set when I started on Saturday, but fingers crossed. pic.twitter.com/xl0AC8TixJ

— David Rush (@DavidWRush) May 13, 2020