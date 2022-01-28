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في كل أسبوع رقم قياسي.. أمريكي يحطم 52 رقما قياسيا خلال عام (فيديو)

ديفيد روش مواطن أمريكي حقق رقما قياسيا في كل أسبوع من عام ٢٠٢١ (مواقع)
ديفيد روش مواطن أمريكي حقق رقما قياسيا في كل أسبوع من عام ٢٠٢١ (مواقع)
28/1/2022

تمكن أمريكي من ولاية أيداهو يدعى ديفيد راش من تحطيم 52 رقما قياسيا عالميا في كل أسبوع من العام الماضي.

ويصف ديفيد نفسه بأنه “واحد من أكثر حاملي ألقاب غينيس للأرقام القياسية على هذا الكوكب” ويعرف أيضا بلقب “رجل أيداهو”.

ووفقاً لسيرته الذاتية فقد كسر أكثر من 150 رقما قياسيا منذ 2015 ويسعى لتحقيق المزيد.

ويعمل ديفيد مؤلفا وفنانا وهو أيضا متحدث وخبير في صناعة التكنولوجيا في (Cradlepoint) الشركة الرائدة في مجال حلول شبكات الجيل الرابع 4G والجيل الخامس 5G.

ويعد ديفيد أسرع لاعب بالكرات في العالم وأبطأ واحد أيضا ولديه العديد من الأرقام القياسية في ألعاب كرات البولينغ وغير ذلك الكثير.

ويؤكد  أن أصعب تحد بالنسبة له كان تقطيع أكبر عدد من شرائح الكيوي في دقيقة واحدة باستخدام سيف الساموراي الياباني وهي المهمة التي ساعد في تحقيقها أحد جيرانه.

ويهدف ديفيد من خلال أرقامه القياسية إلى تعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ويسعى لإلهام الطلاب الذين يواجهون صعوبات في دراسة مثل هذه التخصصات من خلال إظهار أن الأشياء الصعبة ممكنة.

وقال في تصريحات صحفية “العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مجالات صعبة وعندما يكافح الطالب مع العلم أو يفشل في الرياضيات على سبيل المثال يقول لنفسه إنه لن يصبح مهندسا أبدا وأنا أسعي لأثبت له العكس”.

وبدأ ديفيد ممارسة ألعاب الخفة منذ كان في الثامنة وبالتدريب المستمر حقق أول رقم قياسي له في 2013 لكنه تعرض لإصابة خطيرة في الركبة.

وتحدث عن هذه المرحلة “كانت الإصابة هزيمة لي وفكرت كيف أتغلب على هذه العقبة. رد فعل الإنسان الأول هو الاستسلام لكني لم استسلم وقررت الخضوع للعلاج وإكمال طريقي”.

وشارك (ديفيد) في العديد من البرامج الترفيهية والكشف عن المواهب بينها (Today Show) و(America’s Got Talent) و(Huckabee Show) وحققت فيديوهاته ملايين المشاهدات عبر الإنترنت.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية