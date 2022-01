رويترز: إدارة بايدن تعتزم حرمان مصر من مساعدات بنحو 130 مليون دولار

نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر وصفتها بأنها مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم حرمان مصر من مساعدات عسكرية بقيمة 130 مليون دولار بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد قال في سبتمبر/ أيلول الماضي إنه سيتم حجب المساعدة إذا لم تعالج مصر ظروفا محددة تتعلق بحقوق الإنسان.

وكانت جماعات حقوقية قد طالبت الإدارة بحجب كل مبلغ التمويل العسكري البالغ 300 مليون دولار، عن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونقلت رويترز عن أحد هذه المصادر قوله إنه تم إبلاغ أعضاء الكونغرس بقرار الإدارة حجب المساعدة، التي تمثل 10% من مبلغ 1.3 مليار دولار لا يزال من المتوقع أن تتسلمه مصر من الولايات المتحدة هذا العام. وأضاف المصدر أنه لا توجد حتى الآن خطط لحجب باقي المساعدات.

وتقدم الولايات المتحدة لمصر مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار سنويا. ويضع الكونغرس شروطا تتعلق باحترام حقوق الإنسان على 300 مليون دولار من ذلك المبلغ الإجمالي، غير أنه يحق لوزير الخارجية أن يتجاوز تلك الشروط ويسمح بتمرير المساعدات إلى القاهرة وهو ما جرت عليه العادة.

ورحب السناتور الأمريكي كريس ميرفي، وهو ديمقراطي وحليف للرئيس جو بايدن، بالقرار وقال إن السيسي فشل في تلبية “شروط الإدارة الصغيرة المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي شروط قابلة للتحقيق بالكامل”.

وأضاف ميرفي في بيان “هذا يبعث برسالة مهمة للخارج مفادها أننا سنعزز التزامنا بحقوق الإنسان من خلال العمل، وأن الأيام التي يتلقى فيها الحكام الدكتاتوريون شيكات على بياض من أمريكا قد ولت”.

