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“بيت بدل خيمة”.. حملة فلسطينية تجمع مليون دولار من أجل النازحين السوريين (فيديو)

الثلوج تحاصر الأطفال في مخيمات الشمال السوري (الدفاع المدني السوري)
28/1/2022

“بيت بدل خيمة ” هو الحلم الذي يتمناه نازحو سوريا ويسعى الشاب الفلسطيني إبراهيم خليل لتحقيقه بالتعاون مع جمعية القلوب الرحيمة الفلسطينية.

ومن خلال حسابه على فيسبوك أطلق إبراهيم حملته لإغاثة ساكني المخيمات في شمال غرب سوريا لإنشاء قرية من المنازل الإسمنتية، فلاقت الحملة انتشارا واسعا بين الفلسطينيين في القدس المحتلة وعموم الأراضي الفلسطينية.

ووصلت قيمة التبرعات إلى 3 ملايين شيكل (حوالي مليون دولار أمريكي) إذ تبرع رجال بالأموال ونساء بالحلي وحتى الأطفال تبرعوا كذلك.

وسبق للجمعية الخيرية تشييد 1700 شقة سكنية للنازحين السوريين، مما جعل الحملة الحالية تلقى احتفاءً وإقبالا من الفلسطينيين في الميدان وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

وكتب الصحفي قتيبة ياسين “شاب من الداخل الفلسطيني المحتل قرر في الصباح أن يطلق حملة (#بيت_بدل_خيمة)، فجمع حتى المساء 700 ألف دولار. دخلت على حسابه فوجدت نساء يتبرعن بذهبهن، وجدات يتبرعن بمبالغ ادخرنها من أجل الحج والعمرة، ورجالا يعطون بسخاء نقدا وتحويلا. أهل فلسطين شهامة وحمية وشرف قل نظيره”.

وغرد الناشط أدهم أبو سلمية “هكذا يتفاعل الشعب الفلسطيني مع الشقيقة سوريا وشعبها في المخيمات. هكذا يكون الانتصار الحقيقي لمن يستحقون. هذا جانب صغير من رد جميلنا لأهلنا في سوريا الذين فتحوا لنا بيوتهم بعد النكبة”.

وكتب الأكاديمي علاء باسم “ليس تعجبي فقط من الأخ إبراهيم والمندوبين في جمعية القلوب الرحيمة، بل دهشتي في مجتمعي الرائع الذي يقدم كل يوم ما يفاجئنا به مما أنعم الله عليه من نعمه. ولا يؤثر بتاتا في هذا المجتمع إذا ما أصابه كرب أو ضائقة في بلد ما أن يخرج في اليوم التالي ويصنع الخير على جميع الأصعدة”.

وعلق خلف محمد “لا يُنصف المظلوم إلا من ظُلم. الشعب الفلسطيني يعلم تماما ما معنى التهجير وأن يعيش الإنسان في الخيام. في الأمس القريب انطلقت الشاحنات من الداخل الفلسطيني لإغاثة أهل الخيام واليوم يطلقون حملات للتبرع وتحويل الخيام إلى بيوت. هكذا هم أهل بلاد الشام كجسد واحد”.

وسبقت حملة (بيت بدل خيمة) حملة أخرى تستهدف ساكني الخيام تحت شعار “حتى آخر خيمة” دشنها فريق (ملهم) التطوعي لنقل النازحين من الخيام إلى وحدات سكنية تزيح عنهم المعاناة التي يعيشونها في ظل برد الشتاء القارس.

ونجحت حملة (ملهم) في جمع أكثر من 1.5 مليون دولار خلال أيام معدودة وتسعى لنقل 500 عائلة تقيم في مخيمات بدائية إلى منازل تقيهم الأمطار والثلوج.

المصدر : الجزيرة مباشر