مأساة تفوق التصور.. نازحة سورية تستغيث باكية: أحضروا لنا خبزا نأكله (فيديو)

مضت أسابيع على بدء فصل الشتاء الذي جاء ليضاعف معاناة النازحين في مخيمات الشمال السوري؛ إذ يبدو أن برده وأمطاره وثلوجه لن تتوقف قريبا لترحم أجساد أنهكها الصقيع.

ورصد برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، مساء الخميس، تجدد الكارثة الإنسانية التي يعيشها أهالي المخيمات والتي تتفاقم يوما بعد يوم بسبب افتقارهم إلى أبسط مقومات الحياة من طعام وأغطية وملابس.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر، أحوال النازحين من أطفال يعانون ومسنّين يئنّون تحت وطأة العواصف الثلجية التي تعرضت لها المنطقة وأدت إلى تضرر أكثر من 266 مخيمًا في شمال غربي سوريا، وفقا لبيانات أصدرتها منظمة “منسقو استجابة سوريا”، الأربعاء.

وتروي إحدى النازحات المسنّات مأساتها بين المرض والأمطار مع قلة المساعدات والبرد القارس خلال الليل.

وترد عليها سيدة أخرى باكية “الله يوفقك جيبوا لنا خبز صار لنا شهر بدون شيء جيبوا لنا شيء نأكله”.

وتتحول الدموع إلى ابتسامة بريئة مع رقية الطفلة السورية ذات الـ6 سنوات التي تحلم بثياب تدفئها وتقيها خطر الصقيع.

وتحاول رقية التغلب على البرد الذي ينهش جسدها الصغير بالجلوس بجوار أشقائها داخل الخيمة للاحتماء بهم من قسوة الشتاء.

والتقت الجزيرة مباشر بالسيدة أم أحمد وهي أم ترعى 4 أطفال ووالدهم الذي أقعده المرض.

وتعيش العائلة النازحة في خيمة بسيطة على التراب حيث تفتقر إلى كل شيء بدءًا من الغاز إلى الأغطية والملابس وغيرها من مستلزمات الحياة.

وقالت الأم النازحة وهي تبكي “أولادي بردانين ما عندهم لبس وما عندنا تدفئة. طلبت من الناس لحاف وبطانية وما أعطوني”.

وتعيش أم أحمد النازحة من ريف حماة إلى ريف إدلب في هذه الخيمة المهترئة منذ أكثر من عام، وأكدت أنها لم تحصل على أي مساعدات على الإطلاق رغم أنها طلبت أكثر من مرة بعض الأغطية والبطانيات لأطفالها.

بكاؤها يفطر القلوب.. نازحة سورية: أولادي بردانين ما عندهم لبس وما عنا تدفئة.. طلبت من الناس لحاف وبطانية وما أعطوني#شتاء_النازحين #سوريا pic.twitter.com/HcQHx3MZLB — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 27, 2022

وتُرسل أم أحمد أطفالها إلى حاويات القمامة لجمع بقايا الفحم والبلاستيك لإشعال النيران بهدف التدفئة، وهو ما ترك أثرا سلبيا على الأطفال خاصة أن أحدهم يعاني من التهاب القصبة الهوائية لكن ليس لديها بديل مع برد الشتاء القارس.

ولا تقتصر المعاناة المتجددة داخل المخيمات على حالة أم أحمد فحسب، بل هناك مئات الأسر التي تعيش نفس المهموم والأوجاع، على الرغم من حملات التبرع.

ونزح إلى شمال غرب سوريا 3 ملايين شخص في أزمة إنسانية طويلة الأمد. واضطر كثيرون من هؤلاء إلى النزوح عدة مرات خلال الحرب المستعرة في بلادهم منذ 11 عاما.