بالأرقام.. طلبات اللجوء إلى دول الاتحاد الأوربي تعود للارتفاع

أعلنت الوكالة الأوربية للجوء، اليوم الجمعة، أن طلبات اللجوء إلى الدول الـ27 في الاتحاد الأوربي وإلى سويسرا والنرويج، عادت إلى الارتفاع اعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقالت الوكالة إنه تم تقديم نحو 71 ألف و400 طلب لجوء، في الاتحاد في نوفمبر الماضي، بارتفاع بواقع 9%، من أكتوبر/تشرين الأول، وهو ثاني أعلى مستوى لطلبات اللجوء، منذ أزمة اللاجئين في عام 2016.

ويبقى الأفغان والسوريون في طليعة طالبي اللجوء، وفق الوكالة التي أشارت الى أن طلبات اللجوء بلغت 71930 في سبتمبر/ أيلول 2016.

ويبقى طالبو اللجوء من أفغانستان في الطليعة (13 ألفا)، يليهم السوريون (11500). ويمثل القصر الذين لا يرافقهم ذووهم قرابة نصف طلبات الأفغان.

وأدى الانسحاب الفوضوي للولايات المتحدة وحلفائها من أفغانستان في أغسطس/ آب الماضي وسيطرة حركة طالبان على الحكم، إلى نزوح جماعي لمئات الآلاف، تزامنا مع انهيار اقتصادي.

