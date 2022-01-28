“مخفية”.. اكتشاف منطقة مأهولة في قطر عمرها أكثر من 3600 عام (صور)

اكتشف باحثون أدلة قوية على وجود ما يشبه بواحة محاط بها مناطق زراعية على مساحة ما يقرب من ٦ كيلومترات مربع في وسط شبه جزيرة قطر يعود عمرها إلى أكثر من 3600 عام.

ويشير هذا الاكتشاف إلى التغيرات المناخية التي مرت بها شبه الجزيرة وقد تكون هذه الظروف كونت مجتمعات متطورة أجادت استخدام المياه الجوفية في تقنيات الري على مساحات كبيرة في هذه المنطقة الصحراوية حاليا والتي من المحتمل أنها كانت أقل جفافا في السابق.

والبحث نشرته، الأربعاء، المجلة الرسمية للجمعية الدولية لتحليل صور الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد (ISPRS)، وهي أحد أهم وأقدم الدوريات العلمية المتخصصة في تحليل صور الأقمار الصناعية وأكثرهم انتشارا.

واكتشف العلماء الذين كانوا يبحثون في الأصل عن فهم مصادر المياه الجوفية في شرق شبه الجزيرة العربية بالصدفة أثناء تحليل صور الأقمار الصناعية خلال دراسة موقع مجاور منطقة مستطيلة الحدود بأشكال هندسية من الداخل وأطلقوا عليها اسم “مخفية” لأنها لا تظهر للعين المجردة ولا بالصور التقليدية للأقمار الصناعية ولكنها تظهر بوضوح باستخدام صور الردار الذي يستطيع التصوير تحت الأرض.

ويتميز الموقع المكتشف بتربته الناعمة ذات التكوين المعدني المختلفة بوضوح في شكلها الهندسي المستطيل عن بقية المناطق المحيطة بها ولا يوجد في الموقع المكتشف أي آثار واضحة لبقايا مبان أو أساسات مما يرجح أن المنطقة كانت موقعا زراعيا بدائيا.

وعكف فريق البحث لمدة ٣ سنوات على دراسة صور الأقمار الصناعية التي تم تصويرها خصيصا لدعم أبحاث هذه المنطقة، وتم تمويل الدراسة الأولية من الوكالة الأمريكية للتطوير الدولي لجامعتي كتلتك وجنوب كاليفورنيا.

وتعد (مخفية) واحدة من أكبر المستوطنات المحتملة التي تم اكتشافها في المنطقة باستخدام صور ردار متطورة للأقمار الصناعية في قطر.

وكشف الباحثون من كلية الهندسة بجامعة جنوب كاليفورنيا، ومختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا أدلة أن هناك دلائل على فهم واستخدام متطور للمياه الجوفية في عملية الري في المنطقة المكتشفة بسبب اختيار الموقع في منطقة قريبة من ينابيع المياه الجوفية التي تأتي بالمياه العميقة من فوالق تحت الأرض عوضا عن الحفر التقليدي للآبار ووجود ما يشبه قنوات ري وكما تغيرت مكونات تربة الموقع بشكل واضح بسبب عمليات للزراعة.

كما يقدم هذا الاكتشاف رؤى جديدة حول التقلبات المناخية غير المفهومة التي حدثت في شرق شبه الجزيرة العربية وكيف أثرت هذه التغييرات على استقرار البشر والتنقلات وتكوين مجتمعات عمرانية هامة والتي تحتاج مزيد من الدراسات لفهمها.

وقال الدكتور عصام حجي، رئيس الفريق البحثي المشترك، إن أهمية هذا البحث تكمن في أنه يكشف لنا التقلبات المناخية القديمة التي عاشتها منطقة شرق الجزيرة العربية.

وأضاف في تصريحات لموقع الجزيرة مباشر أن اكتشاف منطقة مأهولة بهذا الحجم يدل أنه كان يوجد كميات من المياه ومناخ يسمح بالزراعة في هذا الوقت، وهو زمن ليس بالبعيد.

وتابع أن مساحة هذه الواحة كانت تبلغ بين 4 إلى 6 كيلو مترات مربعة أي ما يقارب آنذاك نصف مساحة مدينة بابل.

وأوضح أن أهمية الاكتشاف أيضا يرجح أنه في هذه المنطقة وجدت مجتمعات تعيش على الزراعة لفترات طويلة وأن هذه المجتمعات التي عاشت في شبه جزيرة قطر ليس شرطا أنها مجتمعات من قبائل متنقلة كما كان يعتقد في الماضي، بل مجتمعات عاشت واستقرت هناك لفترات طويلة حتى تنشىء مستوطنة ولو بدائية بهذا الحجم.

وقال حجي إن هذه الأدلة تدعو علماء الآثار إلى تكثيف دراسة هذه المنطقة لإنه خارج اختصاص فريقهم العلمي المتخصص في الدراسات المناخية والمياه الجوفية.