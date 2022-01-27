موكب من 15 جرارا زراعيا.. حيلة شاب تركي لإتمام الزفاف في موعده (فيديو)

تمكّن الشاب التركي مراد أرسلان البالغ من العمر 24 عامًا من ابتداع فكرة غريبة نجح من خلالها تحدي الطقس السيء في تركيا لنقل عروسه إلى منزل الزوجية.

وأظهرت صور فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي استعانة العريس بنحو 15 جرارًا حتى يتمكّن من نقل عروسه ميليك أوزون البالغة من العمر 22 عامًا إلى بيتها الجديد بعدما تعذر نقلها بالسيارة جراء التساقط الكثيف للثلوج.

وتسبب تساقط الثلوج على مجموع المدن التركية وخاصة قرية كارجي التابعة لمنطقة مجيتوز والتي يقطن فيها الزوجان في تعذر وصول السيارات من القرية وإليها.

وشكّل العريس مراد أرسلان وأقاربه قافلة من 15 جرارًا وذهبوا لإحضار العروس.

وقام العريس وأقاربه بالذهاب إلى بيت أصهاره ووضع عروسه ميليك أوزون على جرار زراعي وأخذها إلى بيتها الجديد في مركز القرية حيث تم إعداد حفل الزفاف.

وقال الشقيق الأكبر للعريس آدم أرسلان “بسبب ظروف الشتاء لم يتمكّن الضيوف من حضور قافلة الزفاف بسياراتهم الخاصة. لقد فكرنا في الجرارات حلًا”.

وأضاف “لقد كان حفل الزفاف جميلًا، نود أن نشكر كل من شاركنا سعادتنا”.

وأدى تساقط الثلوج في مدينة إسطنبول وعدد من الولايات التركية الأخرى إلى تعطّل الحياة وإغلاق عدد كبير من الشوارع، كما توقّفت الرحلات الجوية بشكل تام بسبب تراكم الثلوج.