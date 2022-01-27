مقاطعة أم خوف من الحوثي؟ جدل حول سبب تأجيل حفل فرقة كايروكي بمعرض إكسبو دبي (فيديو)

أثار إعلان معرض إكسبو دبي تأجيل حفل فرقة كايروكي الغنائية المصرية حتى إشعار آخر جدلا كبيرا حول السبب الحقيقي لهذا التأجيل.

وجاء في بيان المعرض على مواقع التواصل “يؤسفنا أن نعلِم زوارنا بأنه نظرًا لظروف طارئة، سيتم تأجيل حفل كايروكي، الذي كان من المقرر إقامته في 30 يناير/كانون الثاني، على منصة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي. وسيُعلن عن موعد جديد للحفل قريبًا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف البيان “في بعض الأحيان، وطيلة فترة انعقاد إكسبو 2020 دبي، قد تُلغَى بعض الفعاليات والعروض المقرر إقامتها أو قد تُؤجَّل لأسباب مختلفة”.

وجاء تأجيل الحفل بعد يوم من تلميح من المتحدث باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، الثلاثاء، باستهداف معرض إكسبو دبي في تغريدة قال فيها “إكسبو.. معنا قد تخسر. ننصح بتغيير الوجهة”.

وكانت فرقة كايروكي أعلنت في 9 يناير تأجيل حفلها الذي كان من المقرر أن يقام في 14 يناير بسبب إصابة أحد أعضاء الفرقة بفيروس كورونا.

#أكسبو…

معنا قد تخسر ..ننصح بتغير الوجهه ؟؟؟ — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 25, 2022

وسبق للفرقة المصرية المعروفة بمساندتها للقضية الفلسطينية ومعارضتها للتطبيع أن دعتها الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل إلى إلغاء عرضها بالكامل والانسحاب من معرض إكسبو دبي الذي وصفته بأنه تطبيعي، استجابةً لنداء المقاطعة العربية.

وكتبت الحملة في حسابها على تويتر “ساهموا بمطالبة الفرقة بالانسحاب الكامل من معرض إسكبو دبي التطبيعي ودعوتها لرفض استغلالها في تلميع هذا المعرض مع العلم أننا أرسلنا لأحد أعضاء الفريق وننتظر منهم الانتصار للقضية الفلسطينية”.

وشاركت منصة (مقاطعة) التي ترصد التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي أيضا في دعوة فرقة كايروكي إلى الانسحاب من المعرض.

شاركوا معنا في مناشدة فرقتنا التي نحب "كايروكي"، للانسحاب من معرض إكسبو دبي التطبيعي في الإمارات، الذي يروج للاحتلال الاسرائيلي ويهدف إلى ادماجه وتطبيع وجوده في المنطقة عنوةً pic.twitter.com/M1rZP1D6dN — BDSEgypt (@BdsEgypt) January 13, 2022

وأثار تأجيل الحفل تكهنات عديدة. وكتب الناشط اليمني الكرار المراني “الإمارات لم تعد آمنة وعلى الشركات الاستثمارية هناك تغيير الوجهة”.

وكتب أصيل “يظن بعضهم أن تأجيل الفعالية جاء خوفا من تهديدات الحوثي الصبيانية، والحقيقة أنها ليست المرة الأولى التي تتأجل فيها فعالية في إكسبو”.

لكن ما يمكن قوله

إن إدارة معرض #اكسبو لم تعلن مبكرا عن تأجيل الحفلة مثلما أعلنت الفرقة في 9 يناير الجاري فهي لم تعلن إلا عقب التهديد اليمني لذا فهي تهدف من إعلانها هذا إلى التمهيد لاعتذارات أخرى قادمة

فعبارات الإعلان غرضها التمهيد لإعلانات تأجيل أخرى قريبا

وإن غدا لناظره قريب — هاشم احمد شرف الدين (@hashemsharafdin) January 26, 2022

أما هاشم أحمد شرف الدين فقال “هناك حملة شعبية مصرية لمقاطعة إسرائيل (BDS Egypt) طالبت في 10 يناير فرقة كايروكي بالانسحاب من معرض إكسبو دبي التطبيعي وإلغاء عرضها بالكامل. ما يمكن قوله هو أن إدارة المعرض لم تعلن مبكرا عن تأجيل الحفلة مثلما أعلنت الفرقة في 9 يناير الجاري”.

وأضاف “لم تعلن الإدارة إلا عقب التهديد اليمني، لذا فهي تهدف من إعلانها هذا إلى التمهيد لاعتذارات أخرى قادمة، فعبارات الإعلان غرضها التمهيد لإعلانات تأجيل أخرى قريبا”.