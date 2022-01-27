مصر تهزم ساحل العاج بركلات الترجيح لتلتقي المغرب في دور الثمانية (فيديو)

ضربت مصر موعدًا مع المغرب في دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعد فوزها 5-4 على ساحل العاج بركلات الترجيح في دور الستة عشر بعد وقت إضافي، يوم الأربعاء.

وانتهت المباراة بالتعادل دون أهداف، لكن محمد صلاح قائد منتخب مصر سجّل الركلة الحاسمة ليقود منتخب بلاده لمواجهة المغرب يوم الأحد المقبل في دور الثمانية في استاد أحمدو أهيدجو في ياوندي.

وسجّل ركلات مصر أحمد السيد “زيزو” وعمرو السولية وعمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم وصلاح، بينما أهدر إيريك بايي ركلة واحدة لساحل العاج تصدى لها الحارس البديل محمد أبو جبل ببراعة.

وفي المقابل سجّل ركلات ساحل العاج نيكولا بيبي وإبراهيم سنجاري ومكسويل كورنيه وويلفريد زاها.

وكانت هذه المباراة بمثابة إعادة لنهائي نسخة 2006 في القاهرة والتي حسمتها مصر بالفوز بركلات الترجيح أيضًا بقيادة الحارس المخضرم عصام الحضري مدرب حراس المرمى الحالي.

وأعلن الاتحاد المصري للعبة عبر موقعه على الإنترنت عقب المباراة أن محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني أكد أن الشناوي أصيب بشد في العضلة الخلفية، فيما كانت إصابة حمدي فتحي عبارة عن شد في العضلة الضامة، وسيخضع كلاهما للأشعة لتحديد برنامج علاجهما ومدى إمكانية مشاركتهما أمام المغرب.

سيطرة مصرية

وجاءت أول فرصة خطيرة بعد ثلاث دقائق من البداية بتسديدة من فرانك كيسي مرّت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى محمد الشناوي حارس مصر.

وبعدها بخمس دقائق حاول سيرج أورييه اختراق دفاع مصر من الناحية اليسرى لكن عمر مرموش نجح في إبعاد الخطورة.

وكاد مرموش أن يفتتح التسجيل بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء ارتدت من العارضة في الدقيقة 17.

وأطلق صلاح تسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة من السولية في الدقيقة 21 أبعدها الحارس بدرة علي سنجاري إلى ركلة ركنية بأطراف أصابعه.

وبعد نحو نصف ساعة من البداية غادر كيسي الملعب للإصابة وشارك بدلًا منه سيري دي.

وأطلق المهاجم مصطفى محمد تسديدة من مدى قريب في الزاوية الضيقة حولها سنجاري إلى ركنية في الدقيقة 36، وبعدها بثلاث دقائق رد إبراهيم سنجاري بتسديدة مباشرة من مدى قريب تصدى لها الشناوي.

وأهدر السولية فرصة خطيرة من وضع انفراد في الدقيقة 53 بعد تمريرة من صلاح حيث أطلق تسديدة أعلى المرمى.

وأرسل بيبي تسديدة أرضية ضعيفة من عند حدود منطقة الجزاء تصدى لها الشناوي في الدقيقة 79.

واستمر التعادل دون أهداف ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي.

استمرار الإثارة

ومع بداية الأشواط الإضافية دفع البرتغالي كارلوس كيروش مدرب مصر بمحمد شريف بدلًا من مصطفى محمد.

وكاد تريزيجيه أن يهز الشباك بتسديدة من مدى قريب ردّها المدافع ويلفريد كانون، قبل أن يرسل شريف ضربة رأس بعد تمريرة بالرأس أيضًا من المدافع أحمد حجازي لتمر أعلى المرمى في الدقيقة 93 ويصاب شريف ويخرج للعلاج.

وأطلق البديل أحمد سيد “زيزو” تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ردّها الحارس سنجاري في الدقيقة 99.

وأطلق إبراهيم سنجاري تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها أبو جبل وأبعدها إلى ركلة ركنية في الدقيقة 104.

وأرسل صلاح تمريرة بينية رائعة داخل منطقة الجزاء إلى تريزيجيه لكنه أطاح بالكرة أعلى المرمى في الدقيقة 113.

وبالطريقة ذاتها اخترق صلاح دفاع ساحل العاج من الناحية اليسرى ليمرر إلى تريزيجيه الذي سدد الكرة في يد سنجاري في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي.