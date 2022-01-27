شرطة الاحتلال تعتدي على فلسطينية حاولت حماية منزلها وعائلتها (فيديو)

اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على فلسطينية كانت تحاول حماية منزلها من عمليات الهدم التي نفذتها آلياته بحجة عدم الترخيص.

وهاجم عشرات من جنود الاحتلال رجال ونساء عائلة كرامة في منطقة الطور شرق مدينة القدس المحتلة خلال عملية هدم منزلهم مستخدمين العصي والأيدي.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على امرأة فلسطينية حاولت حماية منزلها وأحد أفراد عائلتها pic.twitter.com/6DXpq56OOC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 27, 2022

وتداولت منصات فلسطينية مقطع فيديو يظهر جنود الاحتلال وهم يضربون المرأة، عندما حاولت حماية أحد رجال العائلة من بنادق الجنود.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال أجبرت عائلة كرامة على إخلاء منزلها المكون من طابقين، واعتدت على قاطنيه تمهيدًا لهدمه، بحجة بنائه دون ترخيص.

#فيديو | قوات الاحتلال تعتدي بوحشية على نساء ورجال عائلة كرامة خلال هدم منزلهم في قرية الطور بالقدس المحتلة. pic.twitter.com/SeAKuQYn2D — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) January 25, 2022

وأضافت أن أكثر من 20 مقدسيًّا من عائلتي كرامة وقرّش في بلدة الطور أصبحوا مشردين عقب هدم شقتين لهما.

وتخلل عملية الهدم اعتـداء وتنكيل بالأهالي وبينهم نساء ومسنّون فضلا عن استـهداف صحفيين ومنعهم من التغطية.

من جانبها قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن هدم الاحتلال منزل عائلة كرامة في بلدة الطور بالقدس المحتلة “جريمة عنصرية جديدة واستمرار لمحاولات الاحتلال الحثيثة اقتلاع الوجود الفلسطيني ككل”.

وأوضحت دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس بالضفة الغربية أن عملية الهدم “جزء من الصورة الواسعة لجرائم الاحتلال المتصاعدة والممنهجة سواءً في القدس أو الضفة أو النقب”.

وأكدت أن “تهديد الاحتلال للوجود الفلسطيني عبر سياسة هدم المنازل ومصادرة الأرض ينذر بموجة غضب فلسطينية واسعة”.