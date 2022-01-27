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شرطة الاحتلال تعتدي على فلسطينية حاولت حماية منزلها وعائلتها (فيديو)

سيدة مقدسية تحمي أحد أفراد عائلتها من أسلحة جنود الاحتلال (الجزيرة مباشر)
27/1/2022

اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على فلسطينية كانت تحاول حماية منزلها من عمليات الهدم التي نفذتها آلياته بحجة عدم الترخيص.

وهاجم عشرات من جنود الاحتلال رجال ونساء عائلة كرامة في منطقة الطور شرق مدينة القدس المحتلة خلال عملية هدم منزلهم مستخدمين العصي والأيدي.

وتداولت منصات فلسطينية مقطع فيديو يظهر جنود الاحتلال وهم يضربون المرأة، عندما حاولت حماية أحد رجال العائلة من بنادق الجنود.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال أجبرت عائلة كرامة على إخلاء منزلها المكون من طابقين، واعتدت على قاطنيه تمهيدًا لهدمه، بحجة بنائه دون ترخيص.

وأضافت أن أكثر من 20 مقدسيًّا من عائلتي كرامة وقرّش في بلدة الطور أصبحوا مشردين عقب هدم شقتين لهما.

وتخلل عملية الهدم اعتـداء وتنكيل بالأهالي وبينهم نساء ومسنّون فضلا عن استـهداف صحفيين ومنعهم من التغطية.

من جانبها قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن هدم الاحتلال منزل عائلة كرامة في بلدة الطور بالقدس المحتلة “جريمة عنصرية جديدة واستمرار لمحاولات الاحتلال الحثيثة اقتلاع الوجود الفلسطيني ككل”.

وأوضحت دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس بالضفة الغربية أن عملية الهدم “جزء من الصورة الواسعة لجرائم الاحتلال المتصاعدة والممنهجة سواءً في القدس أو الضفة أو النقب”.

وأكدت أن “تهديد الاحتلال للوجود الفلسطيني عبر سياسة هدم المنازل ومصادرة الأرض ينذر بموجة غضب فلسطينية واسعة”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فلسطينية