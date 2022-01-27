شاب مغامر ينقذ امرأة مسنّة في اللحظات الأخيرة (فيديو)

أقدم شاب على المخاطرة بحياته لإنقاذ امرأة مسنّة في اللحظات الأخيرة من عملية موت محقق في إحدى المدن الصينية.

وبشجاعة نادرة، جرى الشاب تجاه العجوز الذي كانت تفصله عنها مسافة كبيرة، وانتشل المسنّة من طريق شاحنة كانت بصدد العودة إلى الخلف.

وكشفت صور الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن سائق الشاحنة لم يتمكن من رؤية العجوز التي كانت وراء الشاحنة، في حين أن المرأة المسنّة لم تسمع هدير محرك الشاحنة، فكادت تواجه الموت المحقق.