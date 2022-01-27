شاب مغامر ينقذ امرأة مسنّة في اللحظات الأخيرة (فيديو)
27/1/2022
أقدم شاب على المخاطرة بحياته لإنقاذ امرأة مسنّة في اللحظات الأخيرة من عملية موت محقق في إحدى المدن الصينية.
وبشجاعة نادرة، جرى الشاب تجاه العجوز الذي كانت تفصله عنها مسافة كبيرة، وانتشل المسنّة من طريق شاحنة كانت بصدد العودة إلى الخلف.
شاب ينقذ امرأة مسنّة في اللحظات الأخيرة#الجزيرة_مباشر #الصين pic.twitter.com/iLmkyBEgNj
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 27, 2022
وكشفت صور الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن سائق الشاحنة لم يتمكن من رؤية العجوز التي كانت وراء الشاحنة، في حين أن المرأة المسنّة لم تسمع هدير محرك الشاحنة، فكادت تواجه الموت المحقق.
المصدر : الحزيرة مباشر