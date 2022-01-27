السلطات السودانية تجدد رخصة عمل شبكة الجزيرة وتستثني الجزيرة مباشر (فيديو)

أعلنت السلطات السودانية، أمس الأربعاء، تجديد الترخيص السنوي لشبكة الجزيرة الإعلامية لمزاولة عملها في البلاد باستثناء قناة الجزيرة مباشر.

وسحبت السلطات ترخيص الجزيرة مباشر بدعوى “التناول غير المهني للشأن السوداني ومخالفة السلوكيات والأعراف والأخلاقيات المهنية”، وذلك في ظل احتجاجات مستمرة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال المجلس القومي للصحافة والمطبوعات في بيان إنه جدد اليوم التصديق الخاص بشبكة الجزيرة مكتب الخرطوم باستثناء قناة الجزيرة مباشر.

وأضاف أن رئيس المجلس عبد العظيم عوض “استقبل في مكتبه مدير مكتب الجزيرة بالخرطوم مسلم الكباشي ونقل له الملاحظات المهنية والموضوعية على أداء الجزيرة مباشر”، من دون أن يحدد البيان تلك الملاحظات.

وتابع المجلس أن “قناة الجزيرة مباشر ما زالت تواصل بثها من الخرطوم عبر وسائل خاصة مما يعد أقرب للقرصنة باعتباره خارج الأطر الرسمية المتفق عليها”.

وتعليقًا على القرار، أكد رئيس تحرير صحيفة (السوداني) ضياء الدين بلال أن “قناة الجزيرة مباشر تقوم بعملها بشكل مهني، وإذا كان هناك ملاحظات من قبل السلطة فينبغي أن تفصح عنها من خلال المنبر الإعلامي لا أن تفرض حجرا وحجزا للمنبر”.

وأضاف “أعتقد أن زمن حجب المنابر والوسائط الإعلامية قد ولّى لأن الفضاء الآن مفتوح ولم يعد هناك مقدرة لأي سلطة ولا أحقية بأن تفرض مثل هذه القرارات الجائرة”.

وتابع “نقل البث الحي عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد قرصنة وهذا ضمن الرؤية القديمة للإعلام والصحافة ولم يعد بمقدور أحد أن يفرض مثل هذه الوصاية”.

وأردف “حتى لو كان هناك تجاوز فهناك طرق قانونية يمكن أن تسلكها السلطة، أما الحجب والمنع فهي من ضمن الأساليب القمعية التي لا تتناسب مع أي دولة تسعى نحو الديمقراطية وحرية التعبير”.

وكانت شبكة الجزيرة قد أدانت سحب ترخيص الجزيرة مباشر ودعت السلطات السودانية إلى التراجع عنه وتمكين طاقمها من العمل من دون ترهيب.

كما انتقدت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي ومنظمات صحفية إقليمية ودولية ومعظم الأحزاب والقوى السياسية السودانية، سحب ترخيص القناة باعتباره تراجعا على صعيد حرية الصحافة.