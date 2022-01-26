الأخبار|فرنسا

وزير الداخلية الفرنسي يرفض منح الجنسية لمطرب مسلم رفض الاحتفال برأس السنة (فيديو)

رفض منح الجنسية الفرنسية لمغني الراب المنحدر من الكونغو الديمقراطية غيمس بحجة التشدد (تويتر)
26/1/2022

رفض وزير الداخلية الفرنسي جيرارد دارمانان منح جنسية بلاده إلى مغني الراب المسلم غاندي بلال جونا المعروف باسم (غيمس) والمنحدر من الكونغو الديمقراطية، بسبب فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي رفض فيه استقبال تهاني رأس السنة لأنها لا تتوافق مع ثقافته الإسلامية.

ورأى دارمانان في حديث لإذاعة (فرانس إنتر)، الثلاثاء، أن عدم التهنئة بالسنة الجديدة بحجة عدم ملاءمة ذلك مع ما يفعله أصدقاء أو رفاق أو إخوة “ليس دليلا جيدا على الاندماج في المجتمع الفرنسي”.

وقال إن “طلب الحصول علي الجنسية الفرنسية يُرفض بصورة عامة للأشخاص الذين يعتنقون مبادئ الإسلام المتشدد” رغم تقدّم المغني باعتذار الأحد الماضي، قائلا إنه “نادم تماما”.

بيد أنه أشار إلى أن أجهزة وزارة الداخلية ستعيد “بلا شك” درس طلب غيمس من أجل الحصول على الجنسية الفرنسية.

تجدر الإشارة إلى أن الطلب الحالي هو الثاني لغيمس بعد رفض طلبه الأول للحصول على الجنسية الفرنسية عام 2017، بدعوى تخلفه عن دفع غرامات مخالفات مرورية بحقه وعدم نقله أوضاعه المادية إلى فرنسا بسبب إقامته في المغرب برفقة زوجته وأولاده.

والأحد الماضي، اعتذر مغني الراب علي الفيديو وقال لصحيفة (لو جورنال دو ديمانش) الفرنسية “أنا نادم تماما على هذا الفيديو لم أكن أريد أن أجرح الناس. الإيمان شأن خاص لكل شخص”.

وأضاف “عدم كوني فرنسيا هو من أكثر الأمور التي أندم عليها. كل ذكرياتي في فرنسا عندما أسافر إلى قطر أو الولايات المتحدة أقدم نفسي بصفتي فنانا فرنسيا وليس كونغوليا”.

وتفاعل مغردون عبر المنصات بشكل ساخر مع الخبر قائلين إن وزارة الداخلية “قد تضيف شرطا جديدا على شروط اكتساب الجنسية الفرنسية منه النشر بشكل دوري لتهاني الأعياد المعترف بها في البلاد، وقد تشترط الإيمان بالكريسماس من أجل منح الجنسية”.

بينما أشار مغردون إلى استيفاء غيمس لشروط الحصول على الجنسية الفرنسية في وقت تبدو فيه أسباب الرفض غير منطقية تمامًا.

وظهر غيمس بداية العام الحالي، عبر خاصية القصص على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي قائلا “من فضلكم لا ترسلوا لي تهاني العام الجديد. أنتم تعلمون جيدا أنني لا أرد على رسائل من هذا النوع لكنكم تستمرون في ذلك”.

ويؤمن غيمس بأن الاحتفال برأس السنة “بدعة لم يفعلها الصحابة -رضي الله عليهم- كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي” كما أنه لا يفضل حتى تهاني عيد ميلاده لأنه يُعد مناسبة تقربه أكثر من الموت، وفق ما نشره في الفيديو.

ووصل المغني وكاتب الأغاني غيمس المولود في كينشاسا عام 1986 إلى فرنسا وهو في الثانية من العمر برفقة والديه اللذين هربا من الكونغو التي كانت اسمها آنذاك (زائير) في ظل حكم الرئيس موبوتو سيسي سيكو.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات