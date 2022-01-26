وزير الداخلية الفرنسي يرفض منح الجنسية لمطرب مسلم رفض الاحتفال برأس السنة (فيديو)

رفض وزير الداخلية الفرنسي جيرارد دارمانان منح جنسية بلاده إلى مغني الراب المسلم غاندي بلال جونا المعروف باسم (غيمس) والمنحدر من الكونغو الديمقراطية، بسبب فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي رفض فيه استقبال تهاني رأس السنة لأنها لا تتوافق مع ثقافته الإسلامية.

.@GDarmanin sur la demande de nationalité de @GIMS : "Ne pas souhaiter bonne année parce que ce n'est pas ce qu'auraient fait les amis, les frères de tel ou tel personnage, aussi sacré soit-il, ce n'est pas une bonne preuve d'assimilation à la société française"#le79inter pic.twitter.com/dVQrKjNrts — France Inter (@franceinter) January 25, 2022

ورأى دارمانان في حديث لإذاعة (فرانس إنتر)، الثلاثاء، أن عدم التهنئة بالسنة الجديدة بحجة عدم ملاءمة ذلك مع ما يفعله أصدقاء أو رفاق أو إخوة “ليس دليلا جيدا على الاندماج في المجتمع الفرنسي”.

وقال إن “طلب الحصول علي الجنسية الفرنسية يُرفض بصورة عامة للأشخاص الذين يعتنقون مبادئ الإسلام المتشدد” رغم تقدّم المغني باعتذار الأحد الماضي، قائلا إنه “نادم تماما”.

Gims pousse un coup de gueule contre les personnes qui lui souhaitent « Bonne année ». Il ne veut plus en entendre parler et fait un rappel à tous les musulmans. pic.twitter.com/LL2rr4jX2g — Generasonrap (@generasonrap) January 1, 2022

بيد أنه أشار إلى أن أجهزة وزارة الداخلية ستعيد “بلا شك” درس طلب غيمس من أجل الحصول على الجنسية الفرنسية.

Bientot y aura une loi pour les demandeurs étrangers qui donnera lieu à l'obligation de faire une vidéo de bonne année sur tiktok mais ça sera pas vraiment obligé c'est si tu veux avoir ton pass euh ta carte https://t.co/qhDx1EHmob — N (@lentuconnais) January 25, 2022

تجدر الإشارة إلى أن الطلب الحالي هو الثاني لغيمس بعد رفض طلبه الأول للحصول على الجنسية الفرنسية عام 2017، بدعوى تخلفه عن دفع غرامات مخالفات مرورية بحقه وعدم نقله أوضاعه المادية إلى فرنسا بسبب إقامته في المغرب برفقة زوجته وأولاده.

والأحد الماضي، اعتذر مغني الراب علي الفيديو وقال لصحيفة (لو جورنال دو ديمانش) الفرنسية “أنا نادم تماما على هذا الفيديو لم أكن أريد أن أجرح الناس. الإيمان شأن خاص لكل شخص”.

وأضاف “عدم كوني فرنسيا هو من أكثر الأمور التي أندم عليها. كل ذكرياتي في فرنسا عندما أسافر إلى قطر أو الولايات المتحدة أقدم نفسي بصفتي فنانا فرنسيا وليس كونغوليا”.

EXCLUSIF. Le rappeur Gims revient sur la polémique liée à sa vidéo sur la bonne année : "Je ne voulais pas blesser des gens. La foi, ça relève de l'intime" https://t.co/VQHIwBPzRT pic.twitter.com/tIhbffhmc2 — Le JDD (@leJDD) January 23, 2022

وتفاعل مغردون عبر المنصات بشكل ساخر مع الخبر قائلين إن وزارة الداخلية “قد تضيف شرطا جديدا على شروط اكتساب الجنسية الفرنسية منه النشر بشكل دوري لتهاني الأعياد المعترف بها في البلاد، وقد تشترط الإيمان بالكريسماس من أجل منح الجنسية”.

T’es pas français parce que tu dis pas bonne année, bientôt on sera obligé de croire au père noël pour vivre dans ce pays https://t.co/amsGpwLO4N — Redskotch (@redskotch) January 25, 2022

بينما أشار مغردون إلى استيفاء غيمس لشروط الحصول على الجنسية الفرنسية في وقت تبدو فيه أسباب الرفض غير منطقية تمامًا.

Pour avoir la naturalisation il faut donner les reçus de cadeaux, justifier par la copie des messages de bonne année de n-10 ans à nos jours 🤣 https://t.co/mMsgVjuhl5 — Claire 🖤 (@Clairelanoire) January 25, 2022

وظهر غيمس بداية العام الحالي، عبر خاصية القصص على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي قائلا “من فضلكم لا ترسلوا لي تهاني العام الجديد. أنتم تعلمون جيدا أنني لا أرد على رسائل من هذا النوع لكنكم تستمرون في ذلك”.

ويؤمن غيمس بأن الاحتفال برأس السنة “بدعة لم يفعلها الصحابة -رضي الله عليهم- كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي” كما أنه لا يفضل حتى تهاني عيد ميلاده لأنه يُعد مناسبة تقربه أكثر من الموت، وفق ما نشره في الفيديو.

Maintenant pour les dossiers de naturalisation faudra apporter les preuves de souhaits de bonne année à votre entourage dans les 20 dernières années https://t.co/18tdDItiRo — Lil meow meow 🌚 (@Icylilyy) January 25, 2022

ووصل المغني وكاتب الأغاني غيمس المولود في كينشاسا عام 1986 إلى فرنسا وهو في الثانية من العمر برفقة والديه اللذين هربا من الكونغو التي كانت اسمها آنذاك (زائير) في ظل حكم الرئيس موبوتو سيسي سيكو.