شاهد: زواج ابنة سلطان بروناي من شاب عراقي في حفل زفاف استمر أسبوعا

احتفلت ابنة سلطان بروناي الأميرة (فضيلة لوصول) بعقد قرانها من الشاب العراقي أوانج عبد الله نبيل محمود الهاشمي، خلال حفل زفاف أسطوري استمر أسبوعا كاملا ليتوج بحفل فخم، الأحد الماضي.

وتُعد تقارير وصور حفلات الزفاف الملكية الأسطورية -التي تُعقد بشكل دوري للعائلة الحاكمة في هذه السلطنة الواقعة جنوب شرق آسيا- أبرز ما تشتهر به ويُتداول عنها في مواقع التواصل الاجتماعي والصحف العالمية.

وتُعد الأميرة فضيلة (36 عاما) الابنة التاسعة من بين أبناء السلطان حسن البلقية الاثني عشر، وأطلت خلال حفل زفافها بأكثر من فستان كان أبرزها إطلالة متطابقة مع العريس بالديباج الأبيض المضاف إليه قطع من المجوهرات عبارة عن تاج وقلادة من الماس، كما حملت باقة أزهار بيضاء وذهبية لامعة.

تزوجت الأميرة فضيلة لوبول، 36 سنة، ابنة سلطان دولة #بروناي حسن البلقية ، من الشاب العراقي عبد الله نبيل محمود الهاشمي. pic.twitter.com/8dVAxvZJ6O — elmahdi boutoumzine المهدي بوتمزين (@EBoutoumzine) January 25, 2022

وجاءت الإطلالة الثانية لها خلال حفل الاستقبال حيث اعتمدت على فستان ذي أكمام طويلة ومطرز بالفراشات رمادية اللون وأضافت إليه إرثا عائليا ثمينا عبارة عن تاج من الزمرد يعود إلى ملكة بروناي وزوجة السلطان الأولي صالحة مع عقد وأقراط أنيقة.

ونسقت العروس هذه الإطلالة مع العريس الذي أطل أيضا بزي باللون الأزرق.

وتخرجت الأميرة فضيلة في جامعة كينغستون الكندية عام 2008، بعد حصولها على البكالوريوس في الدراسات الدولية لتكمل دراستها وتحصل على الماجستير في إدارة الأعمال من كلية إدارة الأعمال الدولية في هولت عام 2015.

اللي أمه داعية له .. يتزوج مثل عبدالله عبدالله نبيل الهاشمي .. شاب عراقي أحبته فضيلة بنت سلطان بروناي وأحبها فتزوجها #عراقي #بروناي pic.twitter.com/8FFKe3PnkX — سعيد الشهراني (@alshahranis) January 25, 2022

ورغم ابتعاد الأميرة فضيلة عن الأضواء فإنها تهتم بالرياضة، فهي قائدة فريق بروناي الوطني لكرة السلة وتشارك في مباريات البولو الخيرية، كما تشارك في تنظيم حملات الرعاية الصحية.

والأميرة فضيلة هي نتاج زواج سلطان بروناي من زوجته الثانية مريم عبد العزيز، وكانت تعمل مضيفة طيران سابقة وهي من أصول تعود إلى بروناي واليابان وأسكتلندا.

عريس عراقي

وكشفت مصادر إعلامية في محافظة نينوى شمالي العراق عن هوية العريس، وقالت إنه من “عائلة عريقة” وابن الدكتور نبيل محمود الهاشمي الأكاديمي السابق في كلية الهندسة بجامعة الموصل الذي استقر للعمل في بروناي بعد حصوله على الجنسية الكندية، ورُزق بابنه عبد الله الذي نشأ في بروناي وحصل على شهادة الهندسة هناك.

وتضم عائلة العريس أيضا شخصيات شهيرة منها ياسين وطه الهاشمي رئيس وزراء العراق ورئيس أركان الجيش العراقي.

وكانت خطبة الثنائي قد أعلنت بشكل رسمي خلال حفل في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

يُذكر أن سلطنة بروناي تشتهر بحفلات الزفاف الفاخرة، وكان أبرزها حفل زفاف الأمير عبد الملك ابن السلطان، حيث أطل العروسان وقتها بملابس مرصعة بالذهب والماس وحملت العروس باقة من الأحجار الكريمة.

وشهدت بروناي أيضا حفلَي زفاف الأميرتين حفيظة ومجيدة في أجواء من الفخامة والرقي.

وأصبح حسن البلقية عام 1967 سلطان بروناي التاسع والعشرين، وهو من أغني رجال العالم حيث يربح نحو 100 دولار في الدقيقة من النفط.

ولم يكتفِ السلطان حسن بجمع ثروة خاصة به بل رفع كثيرا من مستوى معيشة الفرد في بلاده، وخلق مجتمعا مُعفى من الضرائب وجعل التعليم والصحة مجانيين، كما يمنح المواطنين في أحيان كثيرة مكافآت شهرية تذهب مباشرة إلى حساباتهم المصرفية.