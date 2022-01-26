حان الوقت لتحذف كم البيانات المخيف التي يعرفها غوغل عنك.. إليك الخطوات

ربما يجمع غوغل بيانات ومعلومات شخصية عنك أكثر بكثير مما تدركه، ففي كل عملية بحث تقوم بها وكل مقطع فيديو تشاهده على يوتيوب، يحتفظ غوغل بعلامات تبويب خاصة بك، وفقًا لموقع سي نت.

كما تسجل خرائط غوغل كل مكان تذهب إليه، والطريق الذي تستخدمه للوصول إلى هناك ومدة بقائك، بغض النظر عما إذا كان لديك جهاز أيفون أو أندرويد. قد يكون هذا أمرًا مدهشًا وربما يكون مقلقًا بعض الشيء عند النظر إلى كل ما يعرفه غوغل عنك.

ومنذ 2019، أجرت غوغل تغييرات على كيفية جمع بيانات مواقع الأشخاص والخيارات المتاحة لهم للتحكم فيها. ويتضمن ذلك عناصر التحكم في الحذف التلقائي التي تسمح للأشخاص بحذف بيانات الموقع الخاصة بهم تلقائيًّا على أساس متجدد، ووضع التصفح المتخفي في خرائط غوغل الذي يتيح التصفح والحصول على الاتجاهات دون حفظ غوغل لتلك المعلومات.

ربما يعرف غوغل اسمك ووجهك ونوعك وتاريخ ميلادك وعناوين البريد الإلكتروني الأخرى التي تستخدمها وكلمة مرورك ورقم هاتفك، وتدرَج بعض هذه المعلومات على أنها معلومات عامة (باستثناء كلمة المرور الخاصة بك بالطبع). وإليك كيفية معرفة ما يشاركه غوغل مع العالم عنك:

1. افتح نافذة متصفح وانتقل إلى صفحة حساب Google.

2. اكتب اسم مستخدم Google الخاص بك (مع أو بدون “gmail.com@”).

3. من شريط القائمة، اختر المعلومات الشخصية وراجع المعلومات. يمكنك تغيير أو حذف الصورة والاسم وتاريخ الميلاد والنوع وكلمة المرور وعناوين البريد الإلكتروني الأخرى ورقم الهاتف.

4. إذا كنت ترغب في معرفة المعلومات الخاصة بك والمتاحة للجمهور، فانتقل إلى أسفل وحدد الانتقال إلى “نبذة عني” (About me).

5. في هذه الصفحة، يتم تسمية كل سطر إما بأيقونة أشخاص (مرئية لأي شخص)، أو رمز مبنى المكتب (مرئي لمؤسستك فقط) أو رمز قفل (مرئي لك فقط). حدد عنصرًا لاختيار ما إذا كنت تريد جعله عامًّا أو شبه عام أو خاصًّا. ولكن لا توجد طريقة لجعل حسابك خاصًّا تمامًا في الوقت الحالي.