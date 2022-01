بحث جديد يحدد 4 عوامل قد تزيد من فرص الإصابة بفيروس كورونا طويل الأمد

تابع باحثون أكثر من 200 مصاب بفيروس كورونا لمدد تتراوح من شهرين إلى ثلاثة أشهر، وحددوا عوامل بيولوجية قد تساعد في التنبؤ بما إذا كان الشخص سيصاب بكوفيد-19 طويل الأمد أم لا، وفق صحيفة نيويورك تايمز.

وأظهرت الدراسة -التي نشرتها مجلة (Cell) الثلاثاء- 4 عوامل يمكن تحديدها مبكرًا في إصابة الشخص بفيروس كورونا والتي يبدو أنها مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأعراض دائمة بعد أسابيع.

وقال الباحثون إنهم وجدوا ارتباطًا بين هذه العوامل وكوفيد-19 طويل الأمد سواء كانت العدوى الأولية خطيرة أو خفيفة، وأكدوا أن النتائج قد تشير إلى طرق لمنع أو علاج بعض الحالات، بما فيها إمكانية إعطاء الأشخاص الأدوية المضادة للفيروسات بعد وقت قصير من تشخيص العدوى.

