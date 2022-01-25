شاهد: بايدن يشتم صحفيا سأله عن التضخم

أهان الرئيس الأمريكي جو بايدن مراسل قناة فوكس نيوز بيتر دوسي، ووصفه بأنه “غبي ابن عاهرة”، بعد أن طرح دوسي سؤالًا حول التضخم في الولايات المتحدة، بحسب صحيفة الغارديان.

وسأل المراسل الرئيس -عندما كان الصحفيون يغادرون في نهاية فعالية بالبيت الأبيض أمس الاثنين- “هل تعتقد أن التضخم عائق سياسي في المدى المتوسط؟”.

فأجاب بايدن “لا. إنه مصدر قوة عظيم، المزيد من التضخم. يا له من غبي ابن عاهرة!”.

كان الميكروفون أمام بايدن مباشرة، لكنه بدا كما لو كان يقول هذه العبارة في نفسه أو أنه ربما يكون اعتقد أن الميكروفون قد أغلق.

كان ذلك في ختام اجتماع لمجلس المنافسة بالبيت الأبيض، حيث قدم المسؤولون تحديثًا لجهود مكافحة التضخم الذي وصل مؤخرًا إلى 7%.

وأوضح بايدن -الذي كان يجيب أيضًا عن أسئلة حول الأزمة المتنامية في أوكرانيا- أنه يريد الرد على الأسئلة المتعلقة بموضوع المجلس فقط، وهي التي بدا أن سؤال مراسل فوكس نيوز يدخل في سياقها.

وكان البيت الأبيض قد أعلن هذا الشهر أن التضخم سيكون مشكلة مؤقتة، لكن بعض الديمقراطيين قلقون من احتمال حدوث عواقب سياسية على المدى الطويل.

وسرعان ما انتشر مقطع تعليق بايدن على وسائل التواصل الاجتماعي، وأشار البعض إلى أن بايدن تمتم قبل أيام بعبارة “يا له من سؤال غبي” ردًّا على سؤال مراسل آخر لقناة فوكس نيوز أيضًا حول روسيا.

وفي العام الماضي، اعتذر بايدن لمراسلة (سي إن إن) بعد أن انفعل في رده على أحد أسئلتها.

وعندما كان نائبا للرئيس، تمتم بايدن لباراك أوباما بعبارة “هذه صفقة كبيرة وسخيفة!” بعد أن وقع تشريع الرعاية الصحية وسمعها الجميع بالميكروفون أيضا.

ورغم زلة لسان بايدن يوم الاثنين، فقد شهد العام الأول له في المنصب عودة إلى الكياسة في التعامل مع الصحافة بعد 4 سنوات مضطربة في عهد دونالد ترمب الذي وصف وسائل الإعلام بأنها “عدو الشعب الأمريكي”.

وقد وصف بايدن الصحفيين بأنهم “لا غنى عنهم” للديمقراطية، على الرغم من تقييد وصول الصحفيين إليه، حيث عقد الرئيس أقل من 10 مؤتمرات صحفية رسمية خلال سنته الأولى، وهو عدد أقل بكثير مما عقده ترمب وأوباما.