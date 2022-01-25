رئيس الوزراء المصري: مهتمون باستئناف مفاوضات سد النهضة في أقرب وقت

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حرص مصر على التوصل إلى اتفاق ملزم على ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف مدبولي في بيان نشر عبر الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على فيسبوك اليوم الثلاثاء أن الاتفاق الذي تريده مصر سيتحقق “من خلال الموازنة بين تحقيق إثيوبيا أقصى استفادة ممكنة من السد في مجال توليد الكهرباء وتحقيق التنمية المستدامة، في مقابل عدم حدوث ضرر لدولتي المصب”.

وتابع “تبدي مصر اهتمامًا باستئناف المفاوضات في أقرب وقت، بهدف الإسراع في حل النقاط الخلافية الفنية والقانونية، وصولًا لاتفاق عادل ومتوازن ومنصف، آخذًا في الاعتبار ما تعانيه مصر من ندرة المياه، واعتمادها بشكل رئيسي على مياه النيل التي يُعد مصدرها الأساسي من النيل الأزرق”.

وأردف “لا شك أن تحقيق التنمية في كافة دول حوض النيل كان دائمًا من أولويات مصر من خلال تقديم المساعدات والخبرات التي تساهم في مساعدة الدول الشقيقة في إطار التعاون الثنائي باعتبارها الأساس في توفير الاستقرار لشعوب تلك الدول”.

وأكد أن “مصر تعرب عن أملها في إمكانية الوصول للاتفاق المنشود لسد النهضة، لما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون من شأنها تحقيق الاستقرار الإقليمي”.

ومنذ أيام نشر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خطابا عبر تويتر قال فيه إنه قد حان الوقت لتغيير مصر والسودان خطابهما بشأن سد النهضة، داعيا إلى أن يركز الخطاب على بناء السلام والتعاون بين شعوب الدول الثلاث.

وأكد آبي أحمد في خطابه أن سد النهضة يحمل فوائد عدة لدولتي المصب مصر والسودان ولشرق أفريقيا، كما يمكن للدول المشاطئة الاستفادة من مياه النيل بشكل معقول ومنصف دون التسبب في ضرر كبير، على حد تعبيره.

وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا الاتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات السد منذ أبريل/نيسان الماضي، التي استمرت نحو 11 عاما بسبب خلافات فنية حول البناء والتشغيل والملء.