قناة دبي تستضيف حاخاما للحديث عن “المطبخ الإسرائيلي” (فيديو)

أثارت استضافة طاهٍ إسرائيلي -ظهر يرتدي زي حاخام- في برنامج (نكهة إكسبو) المذاع على قناة دبي الفضائية استياءً كبيرا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي.

ودار اللقاء حول التعرف على مميزات ما سمته القناة “المطبخ الإسرائيلي”، وعرض تقرير للقناة مجموعة من الأطباق العربية الشهيرة وهو ما اعتبره المدونون سرقة للتراث الفلسطيني والعربي.

ووصف معدو البرنامج في الشريط الواقع أسفل الشاشة الفلسطينيين بعبارة “السكان الأصليين”، وهو ما أثار استغراب المدونين واعتبروه محوًا متعمدا لكلمة “فلسطينيين”.

وكتب الناشط الإماراتي عبد الله الطويل “لتعريف المواطن بالمطبخ الإسرائيلي: استضافة حاخام للحديث عن المطبخ الإسرائيلي بعد انتشار واسع لمطاعم إسرائيلية في دبي ملاكها من الصهاينة”!

وعلّق حسن مفتي “سرقوا الأرض والمنازل والمساجد ووصفات الطبيخ قلنا: الشكوى لله، متغلب بسبب ضعفنا وفرقتنا وهواننا على الناس. أما أن تتواطأ القناة وتطلق على الفلسطينيين -في شريطها- السكان الأصليين! الصراحة توقعتها تتحدث عن الهنود الحمر وسكان فولتا العليا”!

وغردت رنا “هذا على قناة دبي! دعك من أنهم مستضيفون إسرائيلي ليتكلم عن العادات الإسرائيلية، الموضوع نفسه عن المطبخ الإسرائيلي الذي هو في الأصل سرقة للمطبخ المصري والفلسطيني والشامي بشكل عام”.

وكتبت دنيا “تخيل إخوانك في فلسطين يموتون وأنت تستضيف من يقتلونهم كي يتحدثوا عن ثقافتهم غير الموجودة من الأساس”.

وعلقت جوري “كاتبين في الشريط (السكان الأصليين) في إشارة للفلسطينيين، محوا الكلمة وجهزوا البديل عنها”!