عاصفة تركيا.. لحظات سقوط ألواح من الثلج على طالبين في مبنى جامعي (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول لحظات رعب حقيقية عاشها طالبان اثنان بإحدى جامعات تركيا أثناء سقوط كميات كبيرة من الثلج عليهما أثناء عاصفة ثلجية عنيفة ضربت مدينة إسطنبول وعموم تركيا أمس الإثنين.

ويُظهر المقطع تساقط ثلوج كثيفة على مكان وجود الشابين اللذين نجيا من الموت والإصابة بأعجوبة.

وأمس الإثنين تأثر نمط الحياة المعتاد بشكل سلبي في إسطنبول، إذ تعطلت بعض الطرقات جراء الازدحام المروري الشديد، كما أعلنت مؤسسة تشغيل المطارات في تركيا تأجيل كافة الرحلات الجوية في مطار إسطنبول حتى الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

#فيديو مرعب.. لحظات سقوط ألواح ثلج من أعلى سقف مبنى جامعي في #تركيا على طالبين #شاهد للنهاية pic.twitter.com/u6tHFURAiD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 24, 2022

واليوم صباحا أعلن والي إسطنبول (علي يرلي قايا) حظر خروج السيارات الخاصة إلى الشوارع في المدينة حتى ظهر الثلاثاء بسبب كثافة الثلوج.

كما أعلن أيضا أنه سيتم اعتبار الموظفين في المؤسسات والمنظمات الحكومية في إجازة إدارية اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية، مشيرا إلى أن الإجازة لا تشمل العاملين في خدمات الأمن والصحة والنقل.

Istanbul Airport right now. It is literally like Alaska pic.twitter.com/4vh6182uzf — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 24, 2022

وتسبب تراكم الثلوج في بعض المناطق في ازدحام مروري، ما اضطر بعض المارة لإكمال طريقهم مشياً بدل انتظار وسائل النقل العامة.

وفي السياق، أعلنت بلدية إسطنبول إيواء 1300 مشرد ضمن أبنية وفنادق، ووزعت طعاماً لحيوانات الشوارع في 500 نقطة.

وبدأ تساقط الثلوج على إسطنبول مساء الجمعة، واشتدت وتيرتها ليل السبت- الأحد، لتتحول إلى عاصفة ثلجية رعدية الإثنين وسط تدني درجة الحرارة إلى ما دون الصفر.

ومن المتوقع تساقط المزيد من الثلوج في إسطنبول وبقية أنحاء تركيا في وقت لاحق اليوم.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن العديد من المسافرين اضطروا لقضاء ليلتهم في سياراتهم في إسطنبول، ونشر رواد وسائل التواصل الاجتماعي صورا لأشخاص عالقين على الطرق السريعة.