عاصفة تركيا.. لحظات سقوط ألواح من الثلج على طالبين في مبنى جامعي (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول لحظات رعب حقيقية عاشها طالبان اثنان بإحدى جامعات تركيا أثناء سقوط كميات كبيرة من الثلج عليهما أثناء عاصفة ثلجية عنيفة ضربت مدينة إسطنبول وعموم تركيا أمس الإثنين.

ويُظهر المقطع تساقط ثلوج كثيفة على مكان وجود الشابين اللذين نجيا من الموت والإصابة بأعجوبة.

وأمس الإثنين تأثر نمط الحياة المعتاد بشكل سلبي في إسطنبول، إذ تعطلت بعض الطرقات جراء الازدحام المروري الشديد، كما أعلنت مؤسسة تشغيل المطارات في تركيا تأجيل كافة الرحلات الجوية في مطار إسطنبول حتى الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

واليوم صباحا أعلن والي إسطنبول (علي يرلي قايا) حظر خروج السيارات الخاصة إلى الشوارع في المدينة حتى ظهر الثلاثاء بسبب كثافة الثلوج.

كما أعلن أيضا أنه سيتم اعتبار الموظفين في المؤسسات والمنظمات الحكومية في إجازة إدارية اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية، مشيرا إلى أن الإجازة لا تشمل العاملين في خدمات الأمن والصحة والنقل.

Istanbul Airport right now. It is literally like Alaska pic.twitter.com/4vh6182uzf

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 24, 2022