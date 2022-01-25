تعرف على كيفية تحقيق نجوم يوتيوب ملايين الدولارات سنويًّا (فيديو)

تصدر الشاب جيمي دونالدسون (23 عاما) قائمة فوربس للعشرة الأوائل الذين حققت قنواتهم أكثر الأرباح على منصّة يوتيوب عام 2021.

ونجح الشاب -المعروف على الإنترنت بـ”مستر بيست” في الحصول على 54 مليون دولار في 2021، وهو مبلغ أعلى من أرباح أي مستخدم آخر ليوتيوب على الإطلاق.

وحقق مستر بيست هذا المبلغ من خلال مشاهدات لفيديوهاته بلغ عددها 10 مليارات، وهي ضعف مشاهداته في العام السابق، فضلا عن ترويجه لوجبات برغر تحمل اسمه.

ويتميز محتوى مستر بيست بتقديم أعمال فيها مبالغة أو مخاطرة، إذ أمضى في أحد مقاطعه 50 ساعة مدفونًا على قيد الحياة، كما عرض 10 آلاف دولار لأي شخص يرغب في الجلوس داخل حوض استحمام فيه ثعابين.

بالمشاهدات وعقود الرعاية … نجوم #اليوتيوب الأكثر تحقيقا للربح في عام 2021 pic.twitter.com/fbjMZu7Lyd — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 24, 2022

وجاء (جاك بول) في المركز الثاني وحقق 45 مليون دولار من خلال مشاهدات لتسويق مسيرته المهنية في رياضة الملاكمة التي تمثل الآن ما يقرب من 90% من أرباحه.

واحتل المرتبة الثالثة (ماركيبلاير) برصيد 38 مليون دولار جمعها من ممارسة الألعاب الإلكترونية على قناته، في حين جاء في المركز الرابع (ريت ولينك) اللذان حققا 30 مليون دولار من برنامجهما (غود مورنينغ مثيكال مورنينغ) الذي يحقق 100 مليون مشاهدة شهريًّا.

وجاء (ناثان جراهام) في المركز الخامس برصيد 28 مليون دولار، وفي المركز السادس جاءت الطفلة (ناستيا) وهي يوتيوبرة روسية تحمل الجنسية الأمريكية وتقدم محتوى نصائح للأطفال وإعلانات للألعاب حصدت من خلالها 28 مليون دولار.

وجاء الطفل (ريان كاغي) ذو العشرة أعوام في المركز السابع برصيد 27 مليون دولار من خلال مراجعة الألعاب على قناته.

واحتلت المركز الثامن مجموعة (دون بيرفكت) التي تقدم محتوى كوميديا ورياضيا برصيد 20 مليون دولار، و جاء اليوتيوبر (لوغان بول) في المركز التاسع بأرباح بلغت 18 مليون دولار من محتوى عن حياته اليومية الشخصية.

وجاء (بريستون أرسمنت) في المركز العاشر برصيد أرباح بلغ 16 مليون دولار وهو المعروف بتخصيص الجزء الأكبر من وقته للعبة ماينكرافت.