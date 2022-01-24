كيف أسهم عالِمٌ عربي في تطوير نظام يستخدمه الملايين بهواتفهم الذكية؟ (فيديو)

بينما تستمتع بمقاطع الفيديو العالية الجودة على وسائل التواصل الاجتماعي، ينبغي أن تعلم أن عالِمًا عربيًّا كان ضمن فريق يقف خلف تطوير تلك الجودة.

إنه الدكتور رياض بغدادي الأستاذ بجامعة نيويورك والباحث بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) بالولايات المتحدة والمختص بمجال الذكاء الاصطناعي ولغات البرمجة الحديثة للهاتف المحمول.

شارك بغدادي في تطوير نظام (هالايد) لتحسين الصور ومعالجة الفيديو بالتعاون مع شركة غوغل ومنصتها يوتيوب، كما ساهم في تطوير نظام (تيراميسو) لتمكين أجهزة الذكاء الاصطناعي من العمل بكفاءة على الهواتف المحمولة.

الباحث الجزائري رياض بغدادي شارك في تطوير نظام "هالايد" الذي يستخدمه الملايين في هواتفهم الذكية pic.twitter.com/Kf4fAB7xnT — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 23, 2022

وفي لقاء مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، شرح الدكتور بغدادي مجال عمله ببساطة قائلًا “هو تقاطع بين الذكاء الاطناعي ولغات البرمجة، ونهدف بشكل عام إلى تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بحيث يمكن استعمالها في الهواتف النقالة والسيارات الذاتية القيادة والطائرات بدون طيار وغيرها”.

وأضاف “من بين الأمثلة على ذلك التقاطع تطوير لغة البرمجة (هالايد)، وهي لغة جديدة تستعملها شركة غوغل الآن في كتابة برامج معالجة الصور في الهواتف النقالة وفي يوتيوب”.

الباحث الجزائري #رياض_بغدادي: الذكاء الاصطناعي سيأتي بثورة كبيرة لكنه سيقود إلى اختفاء العديد من الوظائف pic.twitter.com/jbC7n4V9uj — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 23, 2022

وتابع “عندما يلتقط شخص أي صورة بهاتفه يتم معالجتها وتحسينها بشكل أوتوماتيكي من خلال هذه التقنية، وكذلك الحال عندما يشاهد فيديو على اليوتيوب”.

وبشأن مستقبل مجال الذكاء الاصطناعي قال “سيحدث الذكاء الاصطناعي ثورة حقيقية على جميع المستويات فكل الأمور التي يقوم بها الإنسان نتوقع في المستقبل أن يكون الكمبيوتر قادرًا على القيام بها ولو بشكل جزئي”.

وأوضح “وهذا سيخلق فرصًا كثيرة كما سيتسبب في العديد من المشكلات أيضا أهمها اختفاء بعض الوظائف كلما تطور هذا المجال أكثر فأكثر على مدار القرن الحالي”.

تعرف على العالم الجزائري #رياض_بغدادي المتخصص في مجال الذكاء الاصطناعي pic.twitter.com/MImbkukCYa — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 23, 2022

حصل الدكتور رياض بغدادي على شهادة الهندسة من الجزائر ثم حصل على درجة الدكتوراه من جامعة السوربون بفرنسا.

وللدكتور رياض العديد من المبادرات التطوعية لدعم الباحثين العرب، إذ أطلق مشروعا لدعم اللغة العربية في مجال الذكاء الاصطناعي تمكن أجهزة الكمبيوتر والهواتف من تحويل الكلام المنطوق باللغة العربية إلى جمل مكتوبة، كما شارك في جمعية (امتياز) لتشجيع الطلبة الجزائريين على التميز الدراسي.