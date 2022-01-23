رسالة قوية من أبو تريكة لمنتخب مصر قبل لقاء ساحل العاج ونداء خاص للجماهير العربية (فيديو)

وجّه نجم المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، رسالة تحفيز قوية للاعبي منتخب بلاده قبل مواجهة فريق ساحل العاج المقررة الأربعاء المقبل في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وقال أبو تريكة في تصريحات على قناة (بي إن سبورتس) “كل شخص يقول كوت ديفوار (ساحل العاج) سوف تكسب مصر! مصر فازت على كوت ديفوار بجيلها الذهبي.. عبد القادر كيتا ودروجبا ويايا توريه”.

انظروا للنجوم الـ7

وأضاف “اللاعبون يجب أن يلعبوا بثقة، العبوا بشخصية منتخب مصر، وبشخصية قميص منتخب مصر، انظروا للنجوم التي ترصع القميص.. لدينا 7 نجوم.. إياك أن تخشى أحدًا، هم الذين يجب أن يخافوا منك”.

وقال “والله العظيم لما كنا بنلاعب المنتخبات دي، ولما ندخل في بداية المباراة كانوا بيبقوا مرعوبين، في 2008 في النهائي أمام الكاميرون، إيتو كان الوحيد اللي بيتكلم في الممر وهما نازلين، والباقي مرعوب لأنهم خسروا أربعة في الافتتاح”.

وتابع “أقول للاعبينا العبوا بثقة ولا تخشوا أحدًا، وكلما خفت انظر لـ7 نجوم وأنت ستطمئن حينها، وإن شاء الله مستوانا سيتبدل في ما هو قادم. وعلى الجميع أن يتذكر أن لدينا أفضل لاعب في العالم (محمد صلاح)”.

نبذ التفرقة

وشدد أبو تريكة على نبذ روح التعصب بين جماهير المنتخبات العربية وقال “أنا مصري وأتمنى فوز تونس على نيجيريا والمغرب على مالاوي وأن يكون اللقب عربيًّا، وعلى الجميع أن يهدأ، لا للتعصب ولا للكراهية، وتمنوا الخير للجميع”.

وقال “إن شاء الله كل الفرق العربية تكون موجودة في كأس العالم، وأتمنى التوفيق للجميع”.

ووافق النجم التونسي السابق حاتم الطرابلسي، أبو تريكة، وقال “أضم صوتي إلى محمد، لأنها كرة قدم في النهاية مهما كان، وأتمنى لكل المنتخبات العربية التأهل والترشح والوصول إلى كأس العالم والفوز بكأس أفريقيا، لكن في النهاية نحن إخوة، ويجمعنا العديد من النقاط المشتركة”.

وتابع نجم المنتخب التونسي السابق “كيف لمباراة كرة قدم أو كلمة من هنا أو هناك أن تجعل الجماهير من هذا البلد أو ذاك يقوم بردة فعل خارجة عن السيطرة؟ نتمنى أن تصل الرسالة للكل أن كلنا واحد ولا يوجد بيننا مشاكل مهما كانت الظروف”.

وكانت بعض الجماهير العربية قد دخلت في خلافات عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد خروج المنتخب الجزائري من أمم أفريقيا، والأداء المتواضع لبعض المنتخبات العربية الأخرى رغم تأهلها إلى دور الـ16 للبطولة القارية.

ربنا يبارك فيك ويحفظك يا ابو تريكة فأنت الأجمل والاطهر والانقى والاتقى انت الحبيب الذي احبته قلوبنا وعقولنا وإليك نشتاق دائما يا ماجيكو — عبدالعظيم معوض (@T602LhMix8c19Gq) January 23, 2022

رسالة ابو تريكة لتشجيع لاعبي منتخب مصر تكتب بماء الذهب . 👏🇪🇬👏

" كل إما تخافوا بصوا علي تيشيرت مصر عليه 7 نجوم هم اللي يخافوا مش احنا و متنسوش اننا معانا افضل لاعب في العالم " — Ehab ELNily (@EhabElnily) January 23, 2022