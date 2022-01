إسرائيل ترفض طلبا رسميا لزيارة الأسير ناصر أبو حميد والأطباء يبقونه في حالة تنويم

قال ناجي شقيق الأسير الفلسطيني المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، إن الوضع الصحي لأخيه ما زال خطيرًا إذ يبقيه الأطباء في حالة تنويم بسبب عدم قدرة جسده على إخراج السوائل التي تتجمع في رئتيه.

وأضاف ناجي أبو حميد لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تسمح لأحد بزيارة ناصر والاطمئنان على حالته، سواء الصليب الأحمر أو العائلة أو أي جهة أخرى، وهو ما يؤكد أن وضعه خطير للغاية وأن الاحتلال لا يريد لأحد معاينته.

وقال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية الوزير حسين الشيخ، عبر تويتر، إن الحكومة الإسرائيلية رفضت طلبًا تقدم به رسميًّا لزيارة ناصر أبو حميد من أجل الاطمئنان على وضعه الصحي.

وحمّل الشيخ إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو حميد، مطالبًا المؤسسات الدولية الرسمية والأهلية بالضغط على سلطات الاحتلال من أجل إطلاق سراحه للعلاج.

The #Israeli government has refused my formal request to visit prisoner Nasser Abu Hamid to check on him. We hold #Israel fully responsible for his life. We demand the official and civil international institutions to place pressure on Israel to release him to receive treatment. https://t.co/NpERM6MwHQ

— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) January 21, 2022