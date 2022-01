الأمين العام للأمم المتحدة: العالم يواجه حريقا خماسي الإنذارات ومرجل اضطرابات في 2022

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من 5 تحديات رئيسية تواجه العالم في العام الجاري، ووصفها بأنها “حريق عالمي خماسي الإنذارات”.

جاء ذلك أمس الجمعة خلال اجتماع خاص لأعضاء الجمعية العامة (193 دولة) المنعقد حاليًّا بالمقر الرئيسي للمنظمة الدولية في نيويورك للاستماع الى أولويات الأمين العام خلال العام 2022.

وقال غوتيريش إن العالم “يواجه مرجلًا من الاضطرابات السياسية والصراعات الشرسة، ويواجه حريقًا عالميًّا خماسي الإنذارات، وهو ما يتطلب التعبئة الكاملة لجميع الدول”.

والإنذارات الخمسة التي حددها غوتيريش تمثلت في:

وشدد على أن “العالم يحتاج إلى أن تكون منظمة الأمم المتحدة قوية وفعالة لمواجهة تحديات كهذه، وأن استجابتنا لحالات الطوارئ الخمس ستحدد مسار البشر والكوكب على مدى عقود قادمة”.

Today I urged all @UN Member Countries to go into emergency mode around five action areas:

Fighting #COVID19

Transforming the global financial system

Tackling the climate crisis

Putting people at the centre of the digital world

Delivering sustainable peace. pic.twitter.com/1KxJg5TehM

— António Guterres (@antonioguterres) January 21, 2022