واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أفراد مرتبطين بحزب الله في لبنان

فرضت الولايات المتحدة عقوبات، اليوم الجمعة، على ثلاثة لبنانيين وعشر شركات وصفتهم بأنهم جزء من شبكة دولية لحزب الله، ووجهت إليهم اتهامات بمحاولة تفادي العقوبات المفروضة على الجماعة التي تصنفها واشنطن بأنها “منظمة إرهابية”.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها استهدفت عدنان عياد الذي قالت إنه عضو في حزب الله ورجل أعمال، علاوة على أعضاء آخرين في شبكة دولية من الوسطاء والشركات المرتبطة به وبشريكه عادل دياب الذي أدرجت واشنطن اسمه، الثلاثاء الماضي، على قائمة العقوبات.

وأوضحت الوزارة أن بعض الكيانات المستهدفة بالعقوبات تتخذ من زامبيا مقرا لها.

Today, OFAC designated Hizballah-affiliated financial facilitator Adnan Ayad, as well as members of an international network of facilitators & companies connected to him and to Adel Diab, fellow Hizballah financier who was designated by OFAC on Jan. 18thhttps://t.co/ph2DPR7HhJ

— Treasury Department (@USTreasury) January 21, 2022