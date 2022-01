دعا مصر والسودان لتغيير خطابهما بشأن سد النهضة.. هل تتحقق رؤية رئيس الوزراء الإثيوبي؟ (فيديو)

نشر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد خطابا عبر تويتر قال فيه إنه قد حان الوقت لتغيير مصر والسودان خطابهما بشأن سد النهضة، داعيا إلى أن يركز الخطاب على بناء السلام والتعاون بين شعوب الدول الثلاث.

وأكد أبي أحمد في خطابه أن سد النهضة يحمل فوائد عدة لدولتي المصب مصر والسودان ولشرق أفريقيا، كما يمكن للدول المشاطئة الاستفادة من مياه النيل بشكل معقول ومنصف دون التسبب في ضرر كبير، على حد تعبيره.

وأضاف “سد النهضة سيحمي السودان من الفيضانات المدمرة ومواسم الجفاف وسيساعد مصر على الاستفادة من المياه بدلا من تبخر مليارات الأمتار المكعبة”.

وتابع “سد النهضة هو مفتاح الطموحات الإثيوبية في التنمية وسد احتياجاتنا من الطاقة، و53% من الشعب الإثيوبي لا يحصلون على الكهرباء”.

The GERD as a site of cooperation pic.twitter.com/IbH9gEvvzh

— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) January 20, 2022