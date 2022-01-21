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هل طلبت الإمارات دعما عاجلا من شركة دفاع إسرائيلية بعد هجوم الحوثيين؟ (فيديو)

مصادر إسرائيلية تقول إن الإمارات تتطلع لتوسيع ترسانتها من أنظمة الدفاع الإسرائيلية (أرشيفية - الجزيرة)
21/1/2022

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية إن الإمارات تتطلع لتوسيع ترسانتها من أنظمة الدفاع الإسرائيلية عقب الهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية شنتها جماعة الحوثيين على مواقع حيوية في إمارتي أبوظبي ودبي.

ونقلت الصحيفة، مساء الخميس، عن رئيس شركة (سكاي لوك) الإسرائيلية لأنظمة الدفاع أن الإماراتيين طلبوا “دعمهم العاجل” بعد الهجوم.

وأوضح رئيس الشركة ذلك قائلا “يسألوننا (الإماراتيون) عما يمكننا تزويدهم به في أسرع وقت ممكن من قائمة طويلة من الأنظمة (الدفاعية)”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الترسانة المطلوبة من الإماراتيين تشمل أنظمة دفاع دون طيار المضادة للطائرات، لافتة إلى شراء أبوظبي ونشرها أحد هذه الأنظمة خلال الأشهر الأخيرة.

جاء ذلك في أعقاب رسالة بعثها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء الماضي، عرض فيها دعما أمنيا ومخابراتيا على الإمارات في مواجهة هجمات الطائرات المسيرة التي يشنها الحوثيين.

وكتب بينيت في رسالته “نحن مستعدون لنقدم لكم دعما أمنيا ومخابراتيا كي نساعدكم في حماية مواطنيكم من هجمات مماثلة”.

وتابع “أمرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن تقدم لنظيرتها في الإمارات أي مساعدة إذا رغبتم في ذلك”.

وندد بينيت على تويتر بما وصفه بأنه “هجوم إرهابي بطائرات مسيّرة”، وشدد على أن إسرائيل “ملتزمة بالعمل عن كثب مع أبوظبي في المعركة الدائرة ضد القوى المتطرفة في المنطقة من أجل هزيمة الأعداء المشتركين”.

وعقد بينيت ومحمد بن زايد محادثات في أبوظبي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في أول اجتماع علني لهما.

وفي هذا السياق، ظهر أيضا الدعم الإسرائيلي للإمارات عقب هجوم الحوثيين في تلقي ولي عهد أبوظبي الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ.

وخلال الاتصال أدان هرتسوغ “الاعتداءات الإرهابية الحوثية” التي تعرضت لها الإمارات مؤكدا “رفض بلاده لهذه الاعتداءات وتأييدها التام لدولة الإمارات في كل ما تقوم به لمواجهتها والدفاع عن أمنها وسيادتها”.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت الاثنين الماضي أنها نفذت عملية عسكرية وصفتها بأنها نوعية في العمق الإماراتي وأكدت استهداف منشآت حيوية في كل من أبوظبي ودبي بواسطة طائرات مسيّرة وصواريخ باليستية ومجنحة.

وأكدت شرطة أبوظبي اندلاع حريق، صباح الاثنين، مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية بمنطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزنات أدنوك.

وأعلنت أيضًا وقوع حادث حريق وصفته بأنه بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.

وقالت الشرطة إن الحادث أسفر عن مصرع 3 أشخاص (أحدهم باكستاني والآخران هنديان) وجرح 6 آخرين إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة.

سخرية على مواقع التواصل 

واستقبل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء سعي الإمارات للحصول على دعم دفاعي من إسرائيل بقدر من السخرية، وقلق من المصير الذي قد تصل إليه الإمارات على خلفية هذا التعاون المزعوم والأهداف الحقيقية لتل أبيب.

وكتب حساب لشخص يدعى عبود المهري “وكنا نقول ليه الحوثي يقول الموت لإسرائيل، ألا وظهرت الحقيقة. الحوثي ضرب الإمارات ولا تل أبيب؟”.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي