هل طلبت الإمارات دعما عاجلا من شركة دفاع إسرائيلية بعد هجوم الحوثيين؟ (فيديو)

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية إن الإمارات تتطلع لتوسيع ترسانتها من أنظمة الدفاع الإسرائيلية عقب الهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية شنتها جماعة الحوثيين على مواقع حيوية في إمارتي أبوظبي ودبي.

ونقلت الصحيفة، مساء الخميس، عن رئيس شركة (سكاي لوك) الإسرائيلية لأنظمة الدفاع أن الإماراتيين طلبوا “دعمهم العاجل” بعد الهجوم.

وأوضح رئيس الشركة ذلك قائلا “يسألوننا (الإماراتيون) عما يمكننا تزويدهم به في أسرع وقت ممكن من قائمة طويلة من الأنظمة (الدفاعية)”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الترسانة المطلوبة من الإماراتيين تشمل أنظمة دفاع دون طيار المضادة للطائرات، لافتة إلى شراء أبوظبي ونشرها أحد هذه الأنظمة خلال الأشهر الأخيرة.

تحدثت اليوم مع ولي عهد أبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وأعربت عن خالص التعازي وصادق المواساة في أعقاب العملية الإرهابية التي ارتكبت هناك. إسرائيل تقف مع دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه الفترة المعقدة. pic.twitter.com/s7WIhjUVrx — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) January 20, 2022

جاء ذلك في أعقاب رسالة بعثها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء الماضي، عرض فيها دعما أمنيا ومخابراتيا على الإمارات في مواجهة هجمات الطائرات المسيرة التي يشنها الحوثيين.

وكتب بينيت في رسالته “نحن مستعدون لنقدم لكم دعما أمنيا ومخابراتيا كي نساعدكم في حماية مواطنيكم من هجمات مماثلة”.

وتابع “أمرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن تقدم لنظيرتها في الإمارات أي مساعدة إذا رغبتم في ذلك”.

I strongly condemn the terrorist attacks in Abu Dhabi carried out by the Iranian-backed Houthis and send condolences to the families of the innocent victims. Israel stands with the UAE.

I stand with Mohammed bin Zayed.

The world should stand against terror. pic.twitter.com/r208ZQe5Js — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) January 18, 2022

وندد بينيت على تويتر بما وصفه بأنه “هجوم إرهابي بطائرات مسيّرة”، وشدد على أن إسرائيل “ملتزمة بالعمل عن كثب مع أبوظبي في المعركة الدائرة ضد القوى المتطرفة في المنطقة من أجل هزيمة الأعداء المشتركين”.

وعقد بينيت ومحمد بن زايد محادثات في أبوظبي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في أول اجتماع علني لهما.

أعلنت مصادر في كيان الاحتلال أن تل أبيب عرضت على ابوظبي المساعدة في التحقيق بالهجوم اليمني.

واشارت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إلى أن "إسرائيل" عرضت على الإمارات المساعدة في أمر التحقيق في الحدث وتحاول التعلم من الحادث لاستخلاص الدروس من أجل إحباط هجمات مماثلة ضدها مستقبلا. — iuvm syria . (@Iuvmsyria2021) January 18, 2022

وفي هذا السياق، ظهر أيضا الدعم الإسرائيلي للإمارات عقب هجوم الحوثيين في تلقي ولي عهد أبوظبي الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ.

وخلال الاتصال أدان هرتسوغ “الاعتداءات الإرهابية الحوثية” التي تعرضت لها الإمارات مؤكدا “رفض بلاده لهذه الاعتداءات وتأييدها التام لدولة الإمارات في كل ما تقوم به لمواجهتها والدفاع عن أمنها وسيادتها”.

محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس إسرائيل أدان خلاله الاعتداءات الحوثية الإرهابية على الإمارات#وام https://t.co/ULX67AcWFz pic.twitter.com/YDRxHI1KMM — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 18, 2022

وكانت جماعة الحوثي أعلنت الاثنين الماضي أنها نفذت عملية عسكرية وصفتها بأنها نوعية في العمق الإماراتي وأكدت استهداف منشآت حيوية في كل من أبوظبي ودبي بواسطة طائرات مسيّرة وصواريخ باليستية ومجنحة.

وأكدت شرطة أبوظبي اندلاع حريق، صباح الاثنين، مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية بمنطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزنات أدنوك.

دولة الإمارات تطلب من إسرائيل تعزيز دفاعاتها!

فإذا كانت إسرائيل نفسها بحاجة إلى من يعزز دفاعاتها أمام غزة المحاصرة،

فكيف لها أن تعزز دفاعات الإمارات؟ — د. فايز أبو شمالة (@fayez2013851) January 20, 2022

وأعلنت أيضًا وقوع حادث حريق وصفته بأنه بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.

وقالت الشرطة إن الحادث أسفر عن مصرع 3 أشخاص (أحدهم باكستاني والآخران هنديان) وجرح 6 آخرين إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة.

سخرية على مواقع التواصل

واستقبل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء سعي الإمارات للحصول على دعم دفاعي من إسرائيل بقدر من السخرية، وقلق من المصير الذي قد تصل إليه الإمارات على خلفية هذا التعاون المزعوم والأهداف الحقيقية لتل أبيب.

إسرائيل تقود الامارات الى الهلاك

كما فعلت أمريكا وقادت السعودية الى الهلاك — محمد بن عبادي النقيب اليافعي (@binobadialnqeep) January 20, 2022

وكتب حساب لشخص يدعى عبود المهري “وكنا نقول ليه الحوثي يقول الموت لإسرائيل، ألا وظهرت الحقيقة. الحوثي ضرب الإمارات ولا تل أبيب؟”.

وكنا نقول ليه الحوثي يقول الموت لإسرائيل ،وينها إسرائيل، ألا وظهرت الحقيقة .! الحوثي ضرب الإمارات والا تل أبيب .؟!!!😉

pic.twitter.com/JzkNXvgFNw — هبود زعبنوت المهري (@Hbwd_Zabanwt) January 19, 2022