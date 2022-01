هل طلبت الإمارات دعما عاجلا من شركة دفاع إسرائيلية بعد هجوم الحوثيين؟ (فيديو)

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية إن الإمارات تتطلع لتوسيع ترسانتها من أنظمة الدفاع الإسرائيلية عقب الهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية شنتها جماعة الحوثيين على مواقع حيوية في إمارتي أبوظبي ودبي.

ونقلت الصحيفة، مساء الخميس، عن رئيس شركة (سكاي لوك) الإسرائيلية لأنظمة الدفاع أن الإماراتيين طلبوا “دعمهم العاجل” بعد الهجوم.

وأوضح رئيس الشركة ذلك قائلا “يسألوننا (الإماراتيون) عما يمكننا تزويدهم به في أسرع وقت ممكن من قائمة طويلة من الأنظمة (الدفاعية)”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الترسانة المطلوبة من الإماراتيين تشمل أنظمة دفاع دون طيار المضادة للطائرات، لافتة إلى شراء أبوظبي ونشرها أحد هذه الأنظمة خلال الأشهر الأخيرة.

جاء ذلك في أعقاب رسالة بعثها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء الماضي، عرض فيها دعما أمنيا ومخابراتيا على الإمارات في مواجهة هجمات الطائرات المسيرة التي يشنها الحوثيين.

وكتب بينيت في رسالته “نحن مستعدون لنقدم لكم دعما أمنيا ومخابراتيا كي نساعدكم في حماية مواطنيكم من هجمات مماثلة”.

وتابع “أمرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن تقدم لنظيرتها في الإمارات أي مساعدة إذا رغبتم في ذلك”.

I strongly condemn the terrorist attacks in Abu Dhabi carried out by the Iranian-backed Houthis and send condolences to the families of the innocent victims.

Israel stands with the UAE.

I stand with Mohammed bin Zayed.

The world should stand against terror. pic.twitter.com/r208ZQe5Js

— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) January 18, 2022