طائرة أمريكية تعود من منتصف رحلة إلى لندن بسبب رفض راكب ارتداء كمامة

أعلنت شركة (أمريكان إيرلاينز) أن طائرة تابعة لها كانت متجهة من ميامي إلى لندن، عادت أدراجها في منتصف الرحلة، أمس الخميس، بسبب رفض أحد ركابها وضع كمامة واقية من فيروس كورونا.

وقالت شركة الطيران إن “رحلة أمريكان إيرلاينز رقم 38 من ميامي إلى لندن عادت إلى مطار ميامي الدولي بسبب رفض راكب الامتثال للشرطة الفيدرالية بوضع كمامة”.

وكانت الشرطة في الانتظار عندما هبطت الطائرة من نوع (بوينغ 777) التي كانت تقل 129 راكبا وطاقما مكونا من 14 شخصا في ميامي.

وقال مسؤول بالشرطة لشبكة (سي. إن. إن) إن الشرطة واكبت الراكب المذكور لدى خروجه من الطائرة من دون وقوع حوادث.

وأشارت (أمريكان إيرلاينز) إلى أنه في انتظار إجراء مزيد من التحقيقات، ووضع الراكب على قائمة الشركة للأشخاص الممنوعين من السفر.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية، في يناير/كانون الثاني 2021، إنها ستلتزم بسياسة عدم التسامح تجاه الأشخاص الذين يرفضون القواعد الفيدرالية التي تفرض وضع الكمامة خلال الرحلات الداخلية الأمريكية.

يأتي ذلك في ظل إبلاغ أفراد طواقم الطائرات عن عدد متزايد من حوادث الإساءة اللفظية والجسدية من مسافرين يرفضون وضع الكمامة.

وتسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 5.563.359 شخصًا في العالم منذ أن ظهر في الصين، في ديسمبر/كانون الأول 2019، استنادا إلى مصادر رسميّة.

وسجّلت الولايات المتحدة أعلى عدد للوفيات جرّاء الفيروس بلغ 857.778 حالات تلتها البرازيل (621.855) والهند (487.693) وروسيا (324.060).

وتقدّر منظمة الصحة العالمية أن العدد الإجمالي للوفيات قد يكون أعلى بمرّتين إلى ثلاث مرات، آخذة في الحسبان العدد الزائد للوفيات المرتبطة بالوباء.