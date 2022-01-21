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شرطة الاحتلال تعتدي على فلسطينيين وأجانب بالشيخ جراح (فيديو)

مستوطنون هاجموا نشطاء ومتضامنين وأحرقوا مركبة لهم أثناء مشاركتهم بزراعة أشتال الزيتون في أراضي قرية بورين (مواقع فلسطينية)
21/1/2022

اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على فلسطينيين وناشطي سلام إسرائيليين وأجانب، احتجوا على قرارات إخلاء منازل بحي الشيخ جراح في القدس المحتلة لصالح مستوطنين.

وهاجم أفراد الشرطة الفلسطينيين والناشطين عندما حاولوا إزالة سياج وضعه مستوطنون إسرائيليون في وقت سابق، الجمعة، قرب منزل عائلة سالم المهدّدة بالتهجير من منزلها الذي تقيم فيه منذ ما قبل عام 1948.

واستخدمت الشرطة القوة لإخراج الناشطين من الأرض واعتقلت عددا منهم، حسبما نقلت وكالة الأناضول.

وكان مستوطنون إسرائيليون يقودهم أريه كينغ نائب رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس قد وضعوا سياجا في محيط الأرض والتي تعود لعائلة سالم.

وتم وضع السياج في محيط الأرض وسط احتجاج أفراد عائلة سالم، الذين أكدوا على أن الإجراء تم بشكل غير قانوني، ودون الحصول على إذن من المحكمة.

وتحاول الجماعات الاستيطانية منذ سبعينيات القرن الماضي إخراج عائلة سالم من منزلها.

وكان المئات من الفلسطينيين وناشطي السلام الإسرائيليين والأجانب قد وصلوا إلى حي الشيخ جراح لتنظيم الوقفة التي تتم بشكل أسبوعي في الحي منذ سنوات احتجاجا على الاستيطان.

ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني وهتفوا بشعارات ضد الاستيطان والاحتلال والتهجير، وكانت أعداد المشاركين في وقفة اليوم أكبر من الأسابيع السابقة.

وتوجهت المسيرة في وقت لاحق إلى منزل صالحية الذي هدمته البلدية الإسرائيلية بالقدس قبل يومين بعد إخلاء سكانه منه.

وتعد منطقة الشيخ جراح من أكثر الأحياء الفلسطينية بالقدس استهدافا من قبل المستوطنين.

وتريد الجماعات الاستيطانية الإسرائيلية إخلاء العشرات من العائلات الفلسطينية من منازلها التي تقيم فيها منذ عقود طويلة.

عشرات الإصابات في الضفة

وفي السياق، أصيب 79 فلسطينيا بينهم 10 بالرصاص المطاطي والباقي بالاختناق، نتيجة استنشاق غاز مسيل للدموع في مواجهات جرت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، شمال وجنوب الضفة الغربية، اليوم الجمعة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمه تعاملت مع 78 إصابة بمواجهات جرت في قرى محافظة نابلس (شمال).

وأضاف أنه جرى تسجيل 9 إصابات بالرصاص المطاطي بمواجهات شهدها جبل صَبيح، في بلدة بيتا جنوب نابلس (شمال)، إحداها إصابة باليد لشاب نقل إلى عيادة محلية لتلقي العلاج.

وأضاف أن 52 إصابة اختناق بالغاز عولجت من قبل الطواقم الطبية في جبل صبيح.

وفي بلدة بيت دَجن (شرق نابلس) قال الهلال الأحمر إنه تعامل مع 17 حالة اختناق بالغاز عولجت ميدانيا.

قطع أشجار الزيتون

وفي حادثة منفصلة، أقدم مستوطنون على قطع نحو 300 شجرة زيتون بقرية دير شرف، شمال غرب مدينة نابلس.

وقال المزارع الفلسطيني غازي فارس -صاحب الأشجار المستهدفة- لوكالة الأناضول إن تلك الأشجار “تقع في أراضي بلدة دير شرف، قرب الطريق الالتفافي (استيطاني)”.

وذكر في حديثه لوكالة الأناضول أن عمر الأشجار المقطّعة ثلاث سنوات، وموزعة على حقول زراعية بمساحة نحو 46 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع).

وأشار إلى اقتلاع نحو 300 شجرة زيتون أخرى من قبل المستوطنين في وقت سابق.

وقال “زرعت حوالي 600 شجرة زيتون، اقتطعوا نصفها سابقا، واليوم لم يتبقَ منها شيء”.

ويتوزع نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي في 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وفق بيانات لحركة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية.

وكانت الأشهر الأخيرة، قد شهدت ارتفاعا ملحوظا في هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين والناشطين اليساريين الإسرائيليين، بالضفة الغربية.

وقالت دول عدة بما فيها الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية إنها تنظر بخطورة إلى تصاعد أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون بالضفة الغربية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات