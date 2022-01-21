شرطة الاحتلال تعتدي على فلسطينيين وأجانب بالشيخ جراح (فيديو)

اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على فلسطينيين وناشطي سلام إسرائيليين وأجانب، احتجوا على قرارات إخلاء منازل بحي الشيخ جراح في القدس المحتلة لصالح مستوطنين.

وهاجم أفراد الشرطة الفلسطينيين والناشطين عندما حاولوا إزالة سياج وضعه مستوطنون إسرائيليون في وقت سابق، الجمعة، قرب منزل عائلة سالم المهدّدة بالتهجير من منزلها الذي تقيم فيه منذ ما قبل عام 1948.

واستخدمت الشرطة القوة لإخراج الناشطين من الأرض واعتقلت عددا منهم، حسبما نقلت وكالة الأناضول.

وكان مستوطنون إسرائيليون يقودهم أريه كينغ نائب رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس قد وضعوا سياجا في محيط الأرض والتي تعود لعائلة سالم.

الساعة سبعة الصبح اجوا وبلشوا يشيكوا بالأرض وتلات سيارات شرطة واقفة ما عملوا اشي" .. فاطمة سالم تروي تفاصيل ما حصل مع عائلتها في حي الشيخ جراح صباح اليوم pic.twitter.com/s9oPapcq0V — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 21, 2022

وتم وضع السياج في محيط الأرض وسط احتجاج أفراد عائلة سالم، الذين أكدوا على أن الإجراء تم بشكل غير قانوني، ودون الحصول على إذن من المحكمة.

وتحاول الجماعات الاستيطانية منذ سبعينيات القرن الماضي إخراج عائلة سالم من منزلها.

"وقعوا ستي عالأرض ومسكوا بابا من راسه" .. الطفلة المقدسية فاطمة سالم من حي الشيخ جراح تحكي ما حصل منذ صباح اليوم من اعتداءات على عائلتها من قبل المستوطنين pic.twitter.com/yfp9ZbpHAa — AlQastal القسطل (@AlQastalps) January 21, 2022

وكان المئات من الفلسطينيين وناشطي السلام الإسرائيليين والأجانب قد وصلوا إلى حي الشيخ جراح لتنظيم الوقفة التي تتم بشكل أسبوعي في الحي منذ سنوات احتجاجا على الاستيطان.

ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني وهتفوا بشعارات ضد الاستيطان والاحتلال والتهجير، وكانت أعداد المشاركين في وقفة اليوم أكبر من الأسابيع السابقة.

#صور| إصابة 8 متضامنين بجروح وكسور عقب هجوم للمستوطنين عليهم وإحراق مركبتهم، خلال زراعتهم الأشجار في بلدة بورين جنوب نابلس. pic.twitter.com/9xHu4BUrZx — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 21, 2022

وتوجهت المسيرة في وقت لاحق إلى منزل صالحية الذي هدمته البلدية الإسرائيلية بالقدس قبل يومين بعد إخلاء سكانه منه.

وتعد منطقة الشيخ جراح من أكثر الأحياء الفلسطينية بالقدس استهدافا من قبل المستوطنين.

وتريد الجماعات الاستيطانية الإسرائيلية إخلاء العشرات من العائلات الفلسطينية من منازلها التي تقيم فيها منذ عقود طويلة.

"إحنا مستأجرين الأرض مع البيت من سنة ٤٨ من الأردن .. اجوا اليوم كملوا بناء الشبك ليسرقوا الأرض" .. خلال حديثه للقسطل ابراهيم سالم يروي تفاصيل مع حصل معه وعائلته اليوم من قبل قوات الاحتلال برفقة مستوطنيه pic.twitter.com/5SrqM26Yu3 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) January 21, 2022

مشادات بين الأهالي والمستوطنين في محيط أرض عائلة سالم في الشيخ جراح pic.twitter.com/GhB7DzxFvy — AlQastal القسطل (@AlQastalps) January 21, 2022

عشرات الإصابات في الضفة

وفي السياق، أصيب 79 فلسطينيا بينهم 10 بالرصاص المطاطي والباقي بالاختناق، نتيجة استنشاق غاز مسيل للدموع في مواجهات جرت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، شمال وجنوب الضفة الغربية، اليوم الجمعة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمه تعاملت مع 78 إصابة بمواجهات جرت في قرى محافظة نابلس (شمال).

#صور| اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال وسط مدينة الخليل. pic.twitter.com/RZaay2oRUi — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 21, 2022

وأضاف أنه جرى تسجيل 9 إصابات بالرصاص المطاطي بمواجهات شهدها جبل صَبيح، في بلدة بيتا جنوب نابلس (شمال)، إحداها إصابة باليد لشاب نقل إلى عيادة محلية لتلقي العلاج.

وأضاف أن 52 إصابة اختناق بالغاز عولجت من قبل الطواقم الطبية في جبل صبيح.

وفي بلدة بيت دَجن (شرق نابلس) قال الهلال الأحمر إنه تعامل مع 17 حالة اختناق بالغاز عولجت ميدانيا.

#شاهد| شبان فلسطينيون يرشقون قوات الاحتلال بالحجارة خلال المواجهات المندلعة وسط مدينة الخليل. pic.twitter.com/ny1KxCubyH — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 21, 2022

قطع أشجار الزيتون

وفي حادثة منفصلة، أقدم مستوطنون على قطع نحو 300 شجرة زيتون بقرية دير شرف، شمال غرب مدينة نابلس.

وقال المزارع الفلسطيني غازي فارس -صاحب الأشجار المستهدفة- لوكالة الأناضول إن تلك الأشجار “تقع في أراضي بلدة دير شرف، قرب الطريق الالتفافي (استيطاني)”.

وذكر في حديثه لوكالة الأناضول أن عمر الأشجار المقطّعة ثلاث سنوات، وموزعة على حقول زراعية بمساحة نحو 46 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع).

مستوطنون يقتلعون نحو 300 شتلة زيتون من منطقة الحرايق في أراضي دير شرف غرب نابلس pic.twitter.com/y8bzFCDTqF — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 21, 2022

وأشار إلى اقتلاع نحو 300 شجرة زيتون أخرى من قبل المستوطنين في وقت سابق.

وقال “زرعت حوالي 600 شجرة زيتون، اقتطعوا نصفها سابقا، واليوم لم يتبقَ منها شيء”.

ويتوزع نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي في 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وفق بيانات لحركة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية.

شاهد| مستوطنون يهاجمون نشطاء ومتضامنين ويحرقون مركبة لهم أثناء مشاركتهم بزراعة أشتال الزيتون في أراضي قرية بورين جنوب نابلس.#فلسطين #الجمعة pic.twitter.com/nqqhZLC6Fb — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 21, 2022

وكانت الأشهر الأخيرة، قد شهدت ارتفاعا ملحوظا في هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين والناشطين اليساريين الإسرائيليين، بالضفة الغربية.

وقالت دول عدة بما فيها الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية إنها تنظر بخطورة إلى تصاعد أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون بالضفة الغربية.