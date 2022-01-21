السودان.. البرهان يكلف 15 وزيرا في حكومة تصريف أعمال جديدة

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، قرارًا بتكليف 15 وزيرًا في حكومة تصريف أعمال جديدة.

وقال بيان صادر عن مجلس السيادة: “أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قرارًا بتكليف عدد من الشخصيات بمهام الوزراء للوزارات”.

وشمل القرار تكليف كل من عثمان حسين عثمان لوزارة شؤون مجلس الوزراء، وعلي الصادق علي لوزارة الخارجية، وأبو بكر أبو القاسم للتنمية العمرانية والطرق والجسور.

وجرى تكليف أبو بكر عمر البشرى أحمد للزراعة والغابات، ومحمد عبد الله محمود للطاقة والنفط، وضو البيت عبد الرحمن للري والموارد المائية، وعادل حسن محمد للاتصالات والتحول الرقمي.

وكلّف البرهان أيضًا عبد العاطي أحمد عباس لوزارة لشؤون الدينية والأوقاف، وهيثم محمد إبراهيم لوزارة الصحة، وجراهام عبد القادر للثقافة والإعلام، وأيمن سيد سليم للشباب والرياضة.

وضمت القائمة أيضًا، بتول عباس علام عوض لوزارة الصناعة، وآمال صالح سعد للتجارة والتموين، وأحلام مدني مهدي للاستثمار والتعاون الدولي، وسعاد الطيب حسن للعمل والإصلاح الإداري.

والأربعاء، كان البرهان، قد كلّف وكلاء الوزارات بمهام الوزراء في حكومة تسيير أعمال.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم أن واشنطن لن تستأنف مساعداتها الاقتصادية للسودان، التي توقفت بعد إجراءات البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول، ما لم يتم وقف العنف وعودة حكومة يقودها المدنيون.

ويأتي هذا القرار في ظل استمرار الاحتجاجات في البلاد، وغداة مظاهرات شهدتها الخرطوم وعدد من مدن البلاد، الأربعاء، تحت شعار “الوفاء للشهداء”، تنديدًا بقتل المتظاهرين وللمطالبة بالحكم المدني.

والإثنين الماضي، أسفرت احتجاجات الخرطوم عن سقوط 7 قتلى و167 إصابة بينها 52 بالرصاص الحي، وفق لجنة أطباء السودان.

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردًا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش البرهان أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعده قوى سياسية “انقلابًا عسكريًا”.