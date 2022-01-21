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بعد توقف الدعم عنها بشكل تام.. مستشفيات الشمال السوري تستغيث (فيديو)

أوضاع صعبة تعيشها المستشفيات في الشمال السوري خاصة في ظل التصعيد الروسي وانتشار كورونا
21/1/2022

أطلق ناشطون في الشأنين الطبي والإنساني بالشمال السوري حملة لدعم المستشفيات بعد توقف تامّ للدعم المقدم لعشرات منها في تلك المنطقة من البلاد.

وانطلقت الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم (#ادعموا_مشافي_الشمال) كما نظمت الكوادر الطبية وقفات احتجاجية بعد توقف الدعم عن 18 مستشفى في حلب وإدلب.

ويتكاتف الأطباء والطواقم الطبية بهذه المستشفيات لإنقاذ من يستطيعون إنقاذه خاصة في ظل وجود موجة جديدة من جائحة كورونا وعودة التصعيد الجوي الروسي على محافظة إدلب.

ولكن “هناك كم هائل من النازحين والمخيمات، والدعم متوقف منذ حوالي شهر ولم يبق لدينا أي أدوية أو مواد احتياطية”، بحسب تعبير طبيبة بأحد المستشفيات.

ويقول طبيب آخر “هناك احتياج شديد بين المرضى لمادة الأكسجين وللإقامة في المستشفى، كما أن هناك تخوفا من انتشار حالات كورونا جديدة في ظل انتشار متحور أوميكرون”.

ويشرح أحد المواطنين الموقف قائلا “قسم الأطفال متوقف والحضانات متوقفة وأغلب الأقسام لا تعمل والخدمات ضعيفة جدا، ويا ليت الجهات المانحة والمنظمات تنظر في هذا الأمر”.

ويضيف “المرضى يقطعون مسافات طويلة جدًّا بحثًا عن الدعم الطبي”.

وتقول مواطنة “أتمنى أن يخدموا كل المشافي التي توقفت ويساعدوننا حتى نجد العلاج في أقرب مركز طبي لنا بحيث لا نتعذب كثيرا فليس عندنا وسائل انتقال ولا نملك ما يعيننا على تحسين أوضعانا المعيشية”.

المصدر : الجزيرة مباشر