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بعد ادعائه النبوة.. دار الفتوى اللبنانية تحرك دعوى قضائية ضد نشأت منذر (فيديو)

المتنبي اللبناني تحول لمادة دسمة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي (مواقع التواصل)
20/1/2022

تقدّم أمين دار الفتوى اللبنانية الشيخ أمين الكردي، بناء على توجيهات مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ببلاغ للنيابة العامة ضد نشأت منذر بعد ادعائه النبوة وأنه رسول مُرسل من السماء برسالة سماوية. بحسب الوكالة اللبنانية الرسمية.

وطالبت دار الفتوى من النيابة العامة التمييزية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق نشأت منذر وكل من يظهره التحقيق، استنادًا لأحكام المادتين 317 و474 من قانون العقوبات. بحسب المصدر عينه.

وخلال الأيام الماضية ظهر المدعو نشأت منذر، مدعيًا أنه رسول أو نبي مرسل جاء برسالة تسمى «النورانية».

وقال إنه لن يكون الرسول الأخير، إذ سيأتي بعده رسول يدعى «بهجت»، على حد زعمه.

وذاع صيت مدعي النبوة، بعد تقديمه من قبل عالمة الفلك كارمن شماس بفيديو على صفحتها في موقع فيسبوك.

وقالت شماس في تقديمها للمتنبي اللبناني “هنيئًا للبنان بوجود الحكيم على أرضه. هنيئًا لنا نحن بوجود مرسل من السماء لمساعدة البشر والأرض انطلاقًا من أرض لبنان الحبيب”.

وتسبب ظهور نشأت وأحاديثه في موجة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء داخل لبنان أو خارجها خصوصًا في مصر، إذ وصف بـ”الدجال والنصاب والباحث عن الشهرة”.

وأمام السخرية التي واجه بها المصريون نشأت مدعي النبوة، هاجم نشأت من جانبه مصر والمصريين، وتوعد، على حد زعمه، بغضب إلهي ضد المصريين متمثلًا في زلازل.

 

يذكر أن نشأت لم يكن أول شخص يدعي النبوة في دول العالم العربي والإسلامي، فقد سبقه آخرون.

ووصف أطباء علم النفس نشأت ومن يسير على شاكلته بأنهم مجموعة من الأشخاص الذين يعانون من “اضطرابات نفسية”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل