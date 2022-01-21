بعد ادعائه النبوة.. دار الفتوى اللبنانية تحرك دعوى قضائية ضد نشأت منذر (فيديو)

تقدّم أمين دار الفتوى اللبنانية الشيخ أمين الكردي، بناء على توجيهات مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ببلاغ للنيابة العامة ضد نشأت منذر بعد ادعائه النبوة وأنه رسول مُرسل من السماء برسالة سماوية. بحسب الوكالة اللبنانية الرسمية.

وطالبت دار الفتوى من النيابة العامة التمييزية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق نشأت منذر وكل من يظهره التحقيق، استنادًا لأحكام المادتين 317 و474 من قانون العقوبات. بحسب المصدر عينه.

وخلال الأيام الماضية ظهر المدعو نشأت منذر، مدعيًا أنه رسول أو نبي مرسل جاء برسالة تسمى «النورانية».

وقال إنه لن يكون الرسول الأخير، إذ سيأتي بعده رسول يدعى «بهجت»، على حد زعمه.

وذاع صيت مدعي النبوة، بعد تقديمه من قبل عالمة الفلك كارمن شماس بفيديو على صفحتها في موقع فيسبوك.

وقالت شماس في تقديمها للمتنبي اللبناني “هنيئًا للبنان بوجود الحكيم على أرضه. هنيئًا لنا نحن بوجود مرسل من السماء لمساعدة البشر والأرض انطلاقًا من أرض لبنان الحبيب”.

شو عم يصير مين الرسول المرسل.. الواحد بغيب يومين بيلاقي في رسول جديد ارسل وما معه خبر طيب انا شو لازم اعمل 🙄🤔😵#كارمن_شماس pic.twitter.com/V5Jd7lgmum — Rihab Daher (@rihabd) January 10, 2022

وتسبب ظهور نشأت وأحاديثه في موجة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء داخل لبنان أو خارجها خصوصًا في مصر، إذ وصف بـ”الدجال والنصاب والباحث عن الشهرة”.

بعيدا عن كل الضحك ده.. فيه نبي يبقى اسمه نشأت اصلا.. نشأت هيبقى اول نبي مات مشلول من المصريين. pic.twitter.com/ksNwyQbnwS — RO® (@_RMME_) January 14, 2022

حوار تخيلي بين #نشأت_مجد_النور و #المصريين

– أنا نبي آخر الزمان.

– مصري: أيوة انت نبي آخر زمن فعلًا واحلي مساء عليك يا بو عمو. — AboBakr أبوبكر (@MahmoudAboBakr) January 15, 2022

وأمام السخرية التي واجه بها المصريون نشأت مدعي النبوة، هاجم نشأت من جانبه مصر والمصريين، وتوعد، على حد زعمه، بغضب إلهي ضد المصريين متمثلًا في زلازل.

النبي نشأت مقموص من المصريين

ظهور نبي جديد فى لبنان إسمه نشأت مجد النور .. عامل جروب و مانع فيه دخول المصريين !!!🤣🤣

مش هاتوردوا على جنة يا مصريين عملتوا إيه فى النبي الجديد 😈😈😈😈😂😂😂😂#النبي_القماص

#النبي_نشات#صباح_الخير pic.twitter.com/IQijy4wogw — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) January 16, 2022

يذكر أن نشأت لم يكن أول شخص يدعي النبوة في دول العالم العربي والإسلامي، فقد سبقه آخرون.

ووصف أطباء علم النفس نشأت ومن يسير على شاكلته بأنهم مجموعة من الأشخاص الذين يعانون من “اضطرابات نفسية”.