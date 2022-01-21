بايدن يرشح قاضية مسلمة للمحكمة الفدرالية لأول مرة في تاريخ أمريكا.. فمن هي؟

رشح الرئيس جو بايدن امرأة مسلمة لمنصب قاضٍ فيدرالي لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة يوم الأربعاء، وذلك ضمن جهود إدارته لإعادة تشكيل القضاء الفدرالي مع مراعاة التنوع، بحسب موقع (يو إس إيه توداي).

ومرشحة بايدن للمحكمة الجزئية للمنطقة الشرقية من نيويورك هي نصرت جاهان تشودري البنغالية الأصل، وتشغل حاليًّا منصب المدير القانوني لاتحاد الحريات المدنية الأمريكية في ولاية إلينوي.

وإذا وافق مجلس الشيوخ على هذا الترشيح فستصبح نصرت أول امرأة مسلمة تعمل قاضيةً فدرالية في الولايات المتحدة.

وعملت نصرت تشودري سابقًا في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في نيويورك، وستكون الشخص الثاني من المسلمين الذي يُعيَّن قاضيا فدراليا أمريكيا بعد أن أكد مجلس الشيوخ تعيين زاهد قريشي (وهو مرشح آخر لبايدن) أمام المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة نيوجيرسي في يونيو/ حزيران الماضي.

وبرز اسم نصرت شودري خيارًا أول الصيف الماضي لشغل أحد المناصب الشاغرة في المحاكم الفدرالية في نيويورك، ودعمها زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ (تشاك شومر) بوصفها خبيرة في الحقوق والحريات المدنية.

وفي يوليو/ تموز الماضي كتبت (Muslim Advocates) وهي منظمة وطنية للحقوق المدنية، رسالة إلى تشاك شومر والسناتور كيرستن جيليبراند عن نيويورك، جاء فيها أن نصرت تشودري تتمتع “بسمعة ممتازة” في تعزيز حقوق الأقليات.

بدأت نصرت حياتها المهنية كاتبة قانونية للقاضي (دينيس كوت) في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية لنيويورك والقاضي (بارينغتون دانيلز باركر جونيور) في محكمة استئناف الولايات المتحدة للدائرة الثانية.

ومنذ ذلك الحين عملت محامية للموظفين في مشروع الأمن القومي الأمريكي وبرنامج العدالة العرقية. وهي تشغل منصب المدير القانوني لاتحاد الحريات المدنية الأمريكية في إلينوي منذ 2020.