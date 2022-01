“صور لن تنشر للأولمبياد الشتوية”.. فنان صيني يسلط الضوء على “الإبادة الجماعية” بحق مسلمي الإيغور (فيديو)

مع اقتراب موعد انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة الصينية بيجين في 4 فبراير/شباط القادم، تقوم السلطات الصينية بالترويج للسياحة الرياضية في إقليم شينغيانغ.

وترتكب الحكومة الصينية انتهاكات صارخة ضد مسلمي الإيغور في شينجاينغ طبقًا لمنظمات أممية وحقوقية دولية تصف ما يحدث في الإقليم بأنه إبادة جماعية للمسلمين هناك.

وعلى الجانب الآخر قام الفنان الصيني (باتيدساو) -الذي يصف نفسه بأنه رسام وناشط حقوقي مناهض لكافة أشكال العنصرية- بتصميم رسوم قال إنها لن تستخدم في الترويج للأولمبياد الشتوية.

ومن ضمن هذه الرسوم رسم يعبر عن رياضة التزلج على الجليد، لكن الفنان الصيني وضع كاميرا مراقبة بديلا عن لوح التزلج كناية عما سماه “الدكتاتورية الرقمية الحديثة في الصين”، حيث تتم مراقبة نشاط المواطنين عن كثب بحثًا عن أي سلوك معارض.

وفي رسم آخر يعبر عن لعبة الهوكي اعتبر الفنان اللعبة رمزا للاحتلال الصيني العنيف للتبت، ويقول الفنان إن الصين تقوم بأعمال القتل والاغتصاب والسجن التعسفي لأهالي التبت على نطاق واسع.

وفي رسم ثالث يعبر عن رياضة (البياثلون) -التي تجمع بين الرماية والتزلج على الجليد- اعتبرها الفنان الصيني هذا الرسم رمزًا للإبادة الجماعية لشعب الإيغور المسلم في إقليم شينجيانغ.

1. Hi,Art Basel Miami Beach 2021,

I am dropping my #Beijing2022 Olympics collection in various locations across Miami, FL starting November 28 to December 11.

Co-launched with @HRF to call Boycott the upcoming China‘s Olympics.

Detail:https://t.co/1eqDCSyO5f pic.twitter.com/rydKwYdV2W

— 巴丢草 Badiucao💉💉 (@badiucao) November 28, 2021