ميركل ترفض عرض عمل في الأمم المتحدة

أعلن مكتب المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، الأربعاء، أنها رفضت عرض عمل اقترحه عليها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك بعد أن تركت منصبها مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال مكتبها إن ميركل “اتصلت هاتفيا بالأمين العام للأمم المتحدة الأسبوع الماضي وشكرته وأبلغته أنها لن تقبل العرض”.

ولم يحدد مكتبها طبيعة عرض الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر داخل المنظمة قولها إن الأمر كان يتعلق بتعيين رئيس مجلس مكون من شخصيات مختلفة للتعامل مع “جدول الأعمال المشترك” في الأمم المتحدة الذي اقترحه غوتيريش نهاية عام 2021، “بهدف تعزيز الاتفاقات المتعددة الأطراف وتسريعها”، ومقر هذا المنصب الفخري ليس في نيويورك.

وكررت ميركل التي أعلنت انسحابها منذ مدة طويلة بعد الانتخابات التشريعية الألمانية، في سبتمبر/أيلول 2021، في مناسبات عدة أنها لا ترغب في تولي أي وظيفة جديدة بعد خروجها من المستشارية.

ومنذ أن انسحبت من الحياة السياسية نهائيًا، في 8 ديسمبر الماضي، كرّست ميركل (67 عامًا) وقتها لكتابة مذكراتها السياسية مع مستشارتها السابقة والمقربة منها بيت بومان.

وتقول المستشارة إن مشروع الكتابة يهدف إلى شرح القرارات السياسية الرئيسية التي اتخذتها ميركل خلال مدة بقائها في السلطة طوال 16 عامًا، ويستغرق المشروع عامين أو ثلاثة أعوام.

ولدى ميركل الآن مكتب في مبنى البرلمان الألماني (البوندستاغ) بصفتها عضو في البرلمان لأكثر من 30 عامًا.