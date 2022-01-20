مفتي تونس يدعو المواطنين إلى التبرع لدعم الدولة

دعا مفتي تونس، اليوم الخميس، مواطني بلاده إلى التبرع لدعم الحكومة في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية الطاحنة التي تواجهها البلاد.

وقال مفتي البلاد عثمان بطيخ في بيان حمل عنوان “نداء إلى أهل الخير من أبناء الشعب التونسي الأبيّ” إن “وطنكم يدعوكم أن تهبّوا إلى مواصلة البذل والعطاء إلى حين الخروج من أزمته”.

وأضاف البيان أنه في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة فإن دعم البلاد هو “واجب ديني وأخلاقي”.

ودعا مفتي تونس مواطني بلاده إلى تجاهل دعوات “مثبطي العزائم”، قائلًا إنه “لا يخلو منهم مجتمع”.

وتعيش تونس أزمة سياسية واقتصادية طاحنة، وذلك في أعقاب قرارات الرئيس قيس سعيّد الذي عزل بموجبها رئيس الحكومة، وجمّد عمل البرلمان وعطل العمل بأجزاء من الدستور، وسيطر على مقاليد السلطة في البلاد وبات يحكم بموجب مراسيم.

وتوسع سعيّد في قراراته التي قال في 25 يوليو/تموز الماضي إنها “استثنائية ولمدة محددة” لإخراج البلاد من أزمتها.

وصارت قرارات سعيّد حاليًا تتعلق بجوانب الحياة كلها في البلاد، بما في ذلك القرارات السياسية والاقتصادية والتشريعية وحتى القضائية.