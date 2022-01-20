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شرطة نيويورك تنقذ امرأة علقت تحت أريكتها بعد انفجار للغاز (فيديو)

المرأة كانت عالقة بشدة مما تطلب تدخل الشرطة لإنقاذها أثناء حريق ضخم (مواقع أمريكية)
20/1/2022

تمكن ضباط شرطة نيويورك من إنقاذ امرأة مسنّة من حي برونكس كانت عالقة تحت أريكة منزلها عندما اشتعلت النيران في المنزل المجاور وانهار جزئيًّا صباح الثلاثاء الماضي حسبما أظهره مقطع فيديو نشرته الشرطة.

وقد علقت المرأة البالغة من العمر 68 عاما بشدة تحت الأريكة، مما تطلب تدخل الشرطة لإنقاذها ونقلها إلى المستشفى وهي في حالة خطيرة بحسب مواقع أمريكية.

وقال المسؤولون إن الضابط الذي كان يرتدي الكاميرا ركض نحو النيران التي اندلعت في الشارع، ثم اندفع إلى البيت المجاور لحريق استعر في مبنى فأدى إلى مقتل امرأة تبلغ من العمر 77 عامًا، وربما نتج عن تسرب غاز بحسب مواقع أمريكية.

ويمكن سماع صوت المرأة العالقة وهي تستغيث برجال الشرطة وفقا لمقطع الفيديو، في حين يصيح شخص آخر “تحت الأريكة، إنها تحت الأريكة، هناك بالضبط”، موجها الشرطة إلى غرفة المعيشة في الطابق الأول من مبنى مكون من 3 طوابق دمره الانفجار.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع أمريكية