شرطة نيويورك تنقذ امرأة علقت تحت أريكتها بعد انفجار للغاز (فيديو)

تمكن ضباط شرطة نيويورك من إنقاذ امرأة مسنّة من حي برونكس كانت عالقة تحت أريكة منزلها عندما اشتعلت النيران في المنزل المجاور وانهار جزئيًّا صباح الثلاثاء الماضي حسبما أظهره مقطع فيديو نشرته الشرطة.

وقد علقت المرأة البالغة من العمر 68 عاما بشدة تحت الأريكة، مما تطلب تدخل الشرطة لإنقاذها ونقلها إلى المستشفى وهي في حالة خطيرة بحسب مواقع أمريكية.

وقال المسؤولون إن الضابط الذي كان يرتدي الكاميرا ركض نحو النيران التي اندلعت في الشارع، ثم اندفع إلى البيت المجاور لحريق استعر في مبنى فأدى إلى مقتل امرأة تبلغ من العمر 77 عامًا، وربما نتج عن تسرب غاز بحسب مواقع أمريكية.

ويمكن سماع صوت المرأة العالقة وهي تستغيث برجال الشرطة وفقا لمقطع الفيديو، في حين يصيح شخص آخر “تحت الأريكة، إنها تحت الأريكة، هناك بالضبط”، موجها الشرطة إلى غرفة المعيشة في الطابق الأول من مبنى مكون من 3 طوابق دمره الانفجار.

When @NYPD41pct officers arrived at the massive explosion at a Bronx home, they saw flames spreading to the adjoining home rocked by the explosion. Knowing there was a person inside, they ran in. They found a woman trapped in the debris. Our prayers are with those affected. pic.twitter.com/UfQWeYT9qo

— NYPD NEWS (@NYPDnews) January 18, 2022