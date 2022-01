أستاذة فرنسية تستعين بصورة مغني راب “أسود” لشرح نظرية التطور (فيديو)

أثارت أستاذة فرنسية جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، بعد أن عرضت صورًا لمغني الراب الشهير سوبرانو، بغرض شرح نظرية التطور التي اشتهر بها عالم الأحياء الشهير تشارلز داروين.

وحسب وسائل إعلام فرنسية، فقد اكتشف والد طفلة الأمر بالصدفة، قبل أن ينشرها عبر حسابه في موقع فيسبوك منددًا ومطالباً بالتحرك ضد الأستاذة.

ودفعت تداعيات الحدث بعد تلقي المعلمة تهديدات بالقتل، القضاء إلى التحرك لإصدار حكم بالحبس ستة أشهر ضد المعلمة بتهم تتعلق بالمضايقة قبل أن تتم تبرئتها منها، فيما لا يزال الاستئناف جاريًا ولم يعرف بعد الموعد المقبل للمحاكمة.

من جهته، حاول المغني سوبرانو خلال استضافته في برنامج تلفزيوني، التخفيف من القضية، مؤكدًا أنه رفض التعليق في البداية لأنها أُخرجت من سياقها، ولم يكن لدى الأستاذة أية رغبة في الإساءة، على حد قوله.

"Il faut toujours remettre les choses dans leur contexte : cette histoire elle a brisé des vies."

Une prof accusée de racisme, un père condamné : @Sopranopsy4 répond à @MohamedBouhafsi à propos d'une polémique sur la théorie de l'évolution illustrée avec une photo de lui.#CàVous pic.twitter.com/URA43VDuq9 — C à vous (@cavousf5) January 19, 2022

بالمقابل، أكد مغردون أن الأستاذة لم ترتكب أي خطأ يذكر، بل حاولت الخروج عن الصور النمطية التي لا تستعمل إلا صور الرجل الأبيض، في حين انتقد آخرون موقف المغني وعدّوه غير مبرر، خاصة بعد دفاعه عن الأستاذة.

#TPMP #Soprano ya 0 débat arrêtez vous. C’est raciste point final on compare pas un homme noir à un singe. Ça n’a pas de sens pic.twitter.com/4Ge6CEIMv4 — F2K ニコ・ロビン (@1Pessii140) January 18, 2022

#Soprano quand mes enfants reviennent de l’école et me disent « maman on descend du singe? » je leur dis non « nous sommes les descendants d’Adam et Ève. pic.twitter.com/tXFlbufTwQ — Narcissica (@wawa63945630) January 18, 2022

ورأى مغردون وناشطون، أن الموقف عنصري وغير مبرر، رغم أن الشخص المعني الأول بالحادثة هوّن منها، واصفين “العنصرية في فرنسا بالداء الخطير الذي يجب استئصاله”.

Parlez des noirs mais sans noir sur un plateau , parlez des maghrébins ou des musulmans mais sans eux dans leurs débats, incroyable. Quelle hypocrisie, comme s'ils ne savaient pas que depuis la nuit des temps, le raciste traite les noirs de singe. #Soprano #TPMP #polemique — Mra'a 🇩🇿 (@safiyaelmasar) January 18, 2022

وتمثل العنصرية إحدى القضايا الحساسة في المجتمع الفرنسي، وقد أخذت بعدًا آخر خلال السنوات الأخيرة مع تصاعد الخطاب العنصري لأحزاب اليمين المتطرف ضد المهاجرين القادمين من القارة السمراء.

وأثار وثائقي عرضته قناة “فرانس2” صدمة واسعة عبر مواقع التواصل، بعد أن تحدث عن السود في فرنسا، ومشاكل العنصرية التي يتعرّضون لها في البلاد.

وعرض الوثائقي تجربة اجتماعية لأطفال سود وضعت أمامهم دميتان للعب واحدة سوداء والأخرى بيضاء، وتم ترك حرية الاختيار لهم بأية دمية يلعبون لتكون النتيجة 100% على الدمية البيضاء.

Les préjugés liés à la peau noire sont encore tenaces. Pour preuve, le "test de la poupée" inventé aux États-Unis dans les années 40 et renouvelé aujourd'hui en France…#NoirsEnFrance : à voir ce soir à 21h10 et sur https://t.co/PaFR6Ej5Lf ▶️ https://t.co/rDm2Dj5lL2 pic.twitter.com/OsIQC7Nku5 — France 2 (@France2tv) January 18, 2022

وبرر الأطفال اختيارهم بأن الدمية البيضاء هي الأجمل، في حين أكد آخرون أن الدمى السوداء هي الأقل جمالًا فقط لأنها سوداء.

وتفاعل عدد من الساسة الفرنسيين مع ما جاء في الوثائقي، وذهب النائب عن “حركة فرنسا الأبية” باستيان باريسو إلى أنه مثير للغضب في بعض من مشاهده، في حين ذهب آخرون إلى أن عرضه في هذا الوقت يظل ضروريًا لأنه يطرح تساؤلات عميقة داخل المجتمع الفرنسي يجب الوقوف عندها والإجابة عنها.

Le documentaire #NoirsEnFrance sur #France2 est dur, rageant par moments, mais nécessaire pour ce qu'il dénonce et interroge de notre société et de son histoire. C'est une claque qui nous force à nous regarder dans le miroir et à nous dire : "il reste tant à faire". Salutaire. — Bastien Parisot 🐢 (@BastienParisot) January 18, 2022

#NoirsEnFrance Cette émission est si vraie. Elle heurte les cœurs, révélant la violence d’un racisme ordinaire et latent. Mais elle fait surtout du bien à l’âme, rappelant à toutes et tous que non, nous ne sommes pas seuls. Merci @France2tv pic.twitter.com/53IiNA3YZE — Laetitia Avia (@LaetitiaAvia) January 18, 2022

Excellent reportage sur le racisme que subissent toute leur vie les noirs en France.

Une télé qui bouscule, fait réfléchir et donne envie de changer les choses pour un monde meilleur où l’égalité serait réelle pour tou(te)s.

Bravo @France2tv !#NoirsEnFrance https://t.co/46KOZaHs4B — cedric mas (@CedricMas) January 19, 2022

وأكد ناشطون وسياسيون أن الوثائقي كان صادمًا عبر التجارب التي أشار إليها، كما كشف عن الأثر الحقيقي التي تسببه العنصرية خصوصًا في نفوس الأطفال الصغار.

C'est bien @Marcfauvelle de parler de #NoirsEnFrance ce matin vraiment

Mais j'imagine que vous avez saisi que l'un des soucis c'est le manque de personnes noires sur les plateaux de manière générale y compris sur France Télévisions

Qui peut mieux en parler 🤷en l'occurrence ? — Madjid Messaoudene (@MadjidFalastine) January 19, 2022

"Mettre de la crème pour devenir blanche ?" Mais non ! Quelle tristesse. Surtout pas !#NoirsEnFrance pic.twitter.com/zXGy7Tk0bC — François Beaudonnet (@beaudonnet) January 18, 2022